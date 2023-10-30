الدوري المصري، تشكيل البنك الأهلي أمام فيوتشر

الدوري المصري، أعلن القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيلة فريقه لمواجهة فيوتشر في ختام مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر



حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحي _ أيمن أشرف _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي ضد فيوتشر اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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مباراة البنك الأهلي وفيوتشر

يبحث كلا الفريقين عن الفوز بمواجهة اليوم لاسيما فريق البنك الأهلي الذي لم يفز باي مباراة حتى الآن وآخرها الخسارة أمام إنبي 3-1، كما خسر فيوتشر أمام بيراميدز 1-0 في الجولة الماضية.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبوجبل، أحمد صبحى

خط الدفاع

أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني

خط الوسط

محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو

خط الهجوم

كريم بامبو، أسامة فيصل.

فيوتشر

إصابات فيوتشر

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية من العناصر الأساسية وهم ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الأنكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليا بسبب آلام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

بينما عاد على الفيل مدافع فريق مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات الجماعية وظهر بشكل قوى عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وحرمته من عدة تدريبات وغاب على الفيل عن مباريات فريق مودرن فيوتشر الأخيرة بداعى الإصابة على مستوى القدم وخضع لبرنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق.

غياب عمر كمال

تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، للإصابة.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 9 نقاط

3- زد 9 نقاط

4- المصري البورسعيدي 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- سموحة 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9 - طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12 - الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

14 - فاركو 4 نقاط

15- الاسماعيلي 3 نقاط

16- الداخلية 3 نقاط

17- المقاولون العرب 2 نقطة

18- البنك الأهلي 0