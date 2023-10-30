الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري المصري، تشكيل البنك الأهلي أمام فيوتشر

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيلة فريقه لمواجهة  فيوتشر في ختام مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

 

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر


حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى 
_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

 

أحمد صبحي _ أيمن أشرف _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.

 

 

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي وفيوتشر

 

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي ضد فيوتشر اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة عبر شاشة  قناة أون تايم سبورت.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر 

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

Advertisements

مباراة البنك الأهلي وفيوتشر

يبحث كلا الفريقين عن الفوز بمواجهة اليوم لاسيما فريق البنك الأهلي الذي لم يفز باي مباراة حتى الآن وآخرها الخسارة  أمام إنبي 3-1، كما خسر فيوتشر أمام بيراميدز 1-0 في الجولة الماضية.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر 

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي 
محمد أبوجبل، أحمد صبحى 
خط الدفاع 
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني 
خط الوسط 
محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو 
خط الهجوم 
كريم بامبو، أسامة فيصل.

فيوتشر

 

 

إصابات فيوتشر

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية من العناصر الأساسية وهم ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الأنكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليا بسبب آلام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

بينما عاد على الفيل مدافع فريق مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات الجماعية وظهر بشكل قوى عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وحرمته من عدة تدريبات وغاب على الفيل عن مباريات فريق مودرن فيوتشر الأخيرة بداعى الإصابة على مستوى القدم وخضع لبرنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق.

غياب عمر كمال

تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، للإصابة.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024

1- بيراميدز  13 نقطة 

2- مودرن فيوتشر 9 نقاط

3- زد 9 نقاط 

4- المصري البورسعيدي 9 نقاط

5- الزمالك  8 نقاط 

6- سموحة  8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط 

8- إنبي 7 نقاط

9 - طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي  6 نقاط

11-  بلدية المحلة 5 نقاط 

12 - الجونة 5 نقاط

13-  سيراميكا كليوباترا  4 نقاط

14 - فاركو 4 نقاط 

15- الاسماعيلي 3 نقاط

16- الداخلية 3 نقاط

17- المقاولون العرب 2 نقطة

18- البنك الأهلي  0

موعد مباراة البنك الأهلي وفيوتشر بالدوري والقناة الناقلة

المصري يجهز فخر الدين بن يوسف ويستعيد الجلاص قبل مواجهة البنك الأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري فريق البنك الأهلي فيوتشر مباراة البنك الأهلي ضد فيوتشر الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

المصري يجهز فخر الدين بن يوسف ويستعيد الجلاص قبل مواجهة البنك الأهلي

موعد مباراة البنك الأهلي وفيوتشر بالدوري والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

طريقة عمل الشوفان باللبن، وجبة مغذية ولذيذة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل