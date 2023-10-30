الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رياضة

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

الإعلامي أحمد سالم،
الإعلامي أحمد سالم، فيتو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي في أعقاب استلام المجلس الجديد مقاليد النادي رسميا.

ويعتبر سالم من الإعلاميين المعروف عنهم الانتماء لنادي الزمالك، حيث عبر عن ذلك أكثر من مرة خلال تقديم برامجه المختلفة على شاشة التلفاز، وكان سالم من الداعمين للقائمة الموحدة في الانتخابات الأخيرة في النادي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك الجديد للدورة 2023-2027، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، أول اجتماع بعد الفوز بالانتخابات، مساء اليوم الإثنين بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

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موعد اجتماع مجلس إدارة الزمالك

ووفقا لما أكده مصدر داخل نادي الزمالك، فإن اجتماع المجلس الجديد سينطلق اليوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وعلمت “فيتو” أن الاجتماع سيتم مناقشة به العديد من الأمور والأزمات التي يمر بها نادي الزمالك بمختلف القطاعات.

كما سيتم اتخاذ بعض القرارات المهمة في العديد من الملفات وتوزيع الأدوار على كافة الأعضاء. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

وكان فريق  الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.

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