سمير عثمان يفتح النار على حكم لقاء الأهلي وصنداونز، ويشيد بأداء أمين عمر

الأهلي وصنداونز، فتح سمير عثمان الحكم الدولي السابق النار على حكم لقاء الأهلي وصنداونز، البنيني لويس ديجيندو في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأكد سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية، أن الحكم البنيني أقل بكثير من مستوى المباراة وحجم الفريقين، مشيرا إلى أنه تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للأهلي لصالح بيرسي تاو في الوقت الضائع.

أضاف سمير عثمان، أن الكرة اصطدمت بالحكم ثلاث مرات، ما يشير إلى أن تحركاته داخل الملعب لم تكن صحيحة.

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الحكم الدولي أمين عمر، فيتو

تألق أمين عمر

وأشاد سمير عثمان، بأداء الحكم الدولي المصري أمين عمر الذي أدار مباراة الوداد المغربي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي الدوري الإفريقي، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس في الرباط.

وتابع سمير عثمان، أنه لو تمت مقارنة بين أداء حكم مباراة الأهلي وصنداونز وأداء أمين عمر في لقاء الوداد والترجي، فيمكن أن نقول أنه لا يوجد وجه مقارنة، فالأخير مع طاقمه المعاون قدم مباراة بدون أي أخطاء تحكيمية، وهو ما يؤكد أن أمين عمر من أفضل حكام القارة الإفريقية وأداؤه في المباريات الأفريقية أفضل كثيرا من أدائه في مبارياته المحلية، والسبب في ذلك أن الحكام المصريين لا يتمتعون بالحماية الكافية التي يوفرها لهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

كولر ينتقد التحكيم الإفريقي

الأهلي وصنداونز، تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي بعد خسارة المارد الأحمر من صن داونز بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقال مارسيل كولر: “الفريق قدم مباراة جيدة، ولكن كان يوجد لدينا ضعف في الجانب الهجومي قليلً”ا.

وأضاف كولر: “الأخطاء الفردية تسببت في الهدف ولكن طوال المباراة الفريقان كانا متكافئين”.

وتابع: “الحكم حرمنا من ركلة جزاء صحيحة والفار لم يتدخل.. لا نعلم السبب ولكن علينا التركيز على مباراة القاهرة”.

وفاز نادي صنداونز على نظيره الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

أهداف مباراة الأهلي وصنداونز

سجل ماسيكو هدف صن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي أمام صنداونز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

تشكيل صنداونز أمام الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.