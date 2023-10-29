الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

المرصد السوري: طائرة حربية أمريكية تقصف محيط مدينة البوكمال

مقاتلة أمريكية، فيو
مقاتلة أمريكية، فيو

أفاد المرصد السوري مساء اليوم الأحد، بقيام طائرة حربية أمريكية بقصف محيط مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية.

 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون ذكرت يوم الجمعة، ” بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، "ردًّا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية. 

 

بيان وزارة الدفاع الأمريكية

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "اليوم، بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".

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هجمات على الأمريكيين بالعراق وسوريا

وأضاف أوستن "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".

وأشار أوستن إلى أنه "نتيجة لهذه الهجمات، توفي متعاقد أمريكي بسبب أزمة قلبية أثناء الاحتماء، وأصيب 21 فردًا أمريكيًّا بإصابات طفيفة، لكنهم عادوا جميعًا إلى الخدمة منذ ذلك الحين".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أنه "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

وأكد أوستن أنه "إذا استمرت هجمات وكلاء إيران ضد القوات الأمريكية، فلن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا"، لافتًا إلى أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع وليس لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية، لكن هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وأوضح أن هذه الضربات التي شنها الجيش الأمريكي "منفصلة وغير مرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، ولا تشكل تحولًا في نهجنا تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس".

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المرصد السوري البوكمال مدينة البوكمال سوريا العراق الحدود السورية العراقية

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