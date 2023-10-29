أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يخسر من صن داونز.. حقيقة تفاوض الزمالك مع تاكيس جونياس.. ورقم قياسي جديد لمحمد صلاح بالدوري الإنجليزي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة، والتي نشرها القسم الرياضي في فيتو، ومن أبرزها:

الأهلي وصن داونز، فاز نادي صن داونز على نظيره الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى.

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة تفاوض القلعة البيضاء مع المدرب تاكيس جونياس لخلافة المدير الفني الحالي للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن أن إدارة الزمالك تحدثت مع تاكيس جونياس لتولي مهمة تدريب الأبيض تمهيدا لرحيل أوسوريو.

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الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديربي مانشستر، فاز نادي مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الأولد ترافورد” اليوم الأحد، في قمة الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي.

قاد عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، لتعادل مثير أمام نظيره بوروسيا دورتموند، بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

الدوري الإنجليزي، حرصت جماهير ليفربول على دعم فلسطين خلال مباراة فريقهم أمام نظيره نوتنجهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقامت بعض جماهير ليفربول برفع أعلام دولة فلسطين في مدرجات ملعب انفيلد دعما للقضية الفلسطينية ونظرا لما تمر به البلاد في الوقت الراهن.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن موقف إدارة القلعة البيضاء من احتراف أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، أن إدارة النادي أبلغت اللاعب برفض أي عروض احتراف يتلقاها للرحيل عن الزمالك خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية للفريق.

الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك نوتنجهام فورست بالدقيقة 77، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات للريدز على ملعبه في الدوري، بعد الثنائي هاري تشامبرز في عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، تلقى أخبارا مزعجة في الساعات الماضية بعدما تعرضت عائلته لحادث مروع.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، عن تعرض والدي دياز للاختطاف في كولومبيا، وهو ما دفع الشرطة للتحرك من أجل استعادتهما بأسرع وقت ممكن.