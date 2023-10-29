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رياضة

طلائع الجيش يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري (فيديو)

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

الدوري المصري، فاز فريق طلائع الجيش علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استاد جهاز الرياضة فى الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

أهداف مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا 

 

جاء هدف طلائع الجيش في شباك سيراميكا كليوباترا عن طريق جودوين في الدقيقة 40 عن طريق كرة رأسية قوية.

ترتيب طلائع الجيش وسيراميكا بالدوري

 

ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات حقق الفوز في لقاءين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكهم 3 أهداف.

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بينما فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر في مباراتين، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

تشكيل سيراميكا كليوباترا 

وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، أعلن  تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد ياسر ريان.

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طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا الدوري المصري طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا جودوين

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