مرموش يسجل هدفين في تعادل فرانكفورت المثير ضد بوروسيا دورتموند

قاد عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، لتعادل مثير أمام نظيره بوروسيا دورتموند، بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ونجح عمر مرموش في إحراز هدفي فريقه الأول والثاني في الدقيقتين 7 و24، قبل أن ينجح مارسيل سابيتزر في إحراز هدف بوروسيا دورتموند الأول بالدقيقة 45، ثم تعادل لبوروسيا في الدقيقة 54 يوسوفا موكوكو، قبل أن يسجل فارس شعيبي الهدف الثالث لفريق فرانكفورت، إلا أن الإثارة استمرت بعدما سجل بوروسيا هدف التعادل عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 82.

Advertisements

وفي الدقيقة السابعة، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق آينتراخت فرانكفورت، ليتصدى لها عمر مرموش ويسددها بنجاح معلنا تقدم فريقه بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 24، عاد عمر مرموش وواصل تألقه ليحرز هدف فريقه الثاني في شباك دورتموند، عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعدها ضغط بوروسيا دورتموند بكل صفوفه، وشن أكثر من هجمة خطير قبل أن ينجح مارسيل سابيتزر في إحراز هدف بوروسيا الأول في الثواني الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرانكفورت 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني نجح بوروسيا دورتموند في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق يوسوفا موكوكو، إلا أن فرانكفورت عاد وأحرز هدف التقدم الثالث في الدقيقة 68 عن طريق فارس شعيبي.

بعدها كصف بوروسيا دورتموند ضغطه بهدف إدراك التعادل، حتى نجح الفريق في إحراز هدف الثالث في الدقيقة 82 عن طريق جوليان براندت، لينتهي اللقاء بالتعادل 3/3.

مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند

وأعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيله الرسمي، بمشاركة عمر مرموش بشكل أساسي، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

خط الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس- فارس شعيبي.

خط الهجوم: عمر مرموش - أنسجار كناوف.

ترتيب فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 14 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يرتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى 21 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف شتوتجارت الثالث.

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت حقق فوزًا ساحقًا بسداسية نظيفة على حساب ضيفه الفنلندي هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ونجح فرانكفورت في إنهاء الشوط الأول متقدمًا برباعية دون رد، ليسجل رقمًا لم يحققه منذ 31 عامًا في البطولات الأوروبية، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

فرانكفورت يكرر رقما عمره 31 عامًا بمشاركة عمر مرموش

وذكرت أن فرانكفورت سجل أسرع رباعية في مبارياته الأوروبية منذ سبتمبر 1992، حينما تقدم بـ4 أهداف في أول 22 دقيقة خلال مباراته ضد فيدزيف وودج البولندي بكأس الاتحاد الأوروبي، والتي انتهت حينها بانتصاره (9-0).



ولعب ثلاثي عربي دور البطولة في الانتصار الكاسح للفريق الألماني، وهم النجم المصري عمر مرموش، التونسي إلياس السخيري والجزائري فارس شايبي.

وبدأ الثلاثي في التشكيلة الأساسية لآينتراخت فرانكفورت، لينجح شايبي في صناعة هدفين، فيما أحرز مرموش والسخيري هدفًا لكل منهما.

أهداف مباراة إينتراخت فرانكفورت وهلسنكي

سجل سداسية إينتراخت فرانكفورت كل من: “إيريك إبيمبا من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وسجل روبن كوخ الهدف الثاني في الدقيقة 27، بينما سجل عمر مرموش الهدف الثالث في الدقيقة 31، وسجل لوكاس سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 45، والهدف الخامس جاء عن طريق إلياس السخيري في الدقيقة 55 ثم اختتم سلسلة الأهداف اللاعب إيريك إبيمبا في الدقيقة 89”.