محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على نوتنجهام بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي (صور)

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

سجل هدف ليفربول الأول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، بينما سجل الهدف الثاني داروين نونيز في الدقيقة 35، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات للريدز على ملعبه في الدوري، بعد الثنائي هاري تشامبرز في عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن عن تشكيل فريقه أمام نظيره نوتنجهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

في حراسة المرمى: أليسون بيكر. وع

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

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في خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام المركز الخامس عشربرصيد 10 نقاط.

وحقق ليفربول 7 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراة واحدة بينما فاز نوتينجهام فاز بمباراتين وتعادل في أربع مواجهات، وتعرض للخسارة في أربعة مباريات.