الزمالك: لم نتفاوض مع تاكيس جونياس لـ خلافة أوسوريو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة تفاوض القلعة البيضاء مع المدرب تاكيس جونياس لخلافة المدير الفني الحالي للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

تاكيس جونياس وخوان كارلوس أوسوريو

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن أن إدارة الزمالك تحدثت مع تاكيس جونياس لتولي مهمة تدريب الأبيض تمهيدا لرحيل أوسوريو.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة لم تتفاوض مع تاكيس جونياس خلال الفترة الحالية كما تم تداوله وأن أوسوريو مستمر مع الفريق.

وتابع المصدر:" أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

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ويواجه الزمالك نظيره زد يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثم بعدها يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، يوم الأربعاء 8 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء على إستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الإثنين تدريباته استعدادا لمواجهة زد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.