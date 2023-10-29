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رياضة

السيتي يضرب اليونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

مانشستر يونايتد والسيتي،
مانشستر يونايتد والسيتي، فيتو

ديربي مانشستر، فاز نادي مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الأولد ترافورد” اليوم الأحد، في قمة الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي.

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مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيتو 

أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

سجل هدف مانشستر سيتي الأول في شباك يونايتد اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار الحارس الكاميروني أونانا في الدقيقة 26، ثم ضاعف مجددا إيرلينج هالاند النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق رأسية قوية، وسجل الهدف الثالث اللاعب فيل فودين في الدقيقة 80

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، جوني إيفانز.

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وسط الملعب: سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

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مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيتو 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول


الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: جاك جريليش – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

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مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيتو 

بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 24 في المركز الثالث، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وفاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد برايتون بهدفين لهدف، كما حقق مانشستر يونايتد الفوز أمام شيفيلد يونايتد 2-1.

نتيجة آخر مباراة في ديربي مانشستر

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين قبل لقاء اليوم انتهت بفوز مانشستر سيتي على يونايتد 2-1، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلدون، في يونيو الماضي.

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مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيتو 

القيمة السوقية لديربي مانشستر

ويتفوق مانشستر سيتي بدرجة كبيرة على جاره يونايتد في صراع القيمة السوقية، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للأرقام والإحصائيات.

وتقدر إجمالي القيمة السوقية للاعبي يونايتد بنحو 877.3 مليون يورو، بينما تصل في مان سيتي إلى 1.26 مليار يورو كاملة.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي، قائمة أغلى لاعبي الفريقين ويبلغ سعره الإجمالي 180 مليون يورو، بعد مستوياته المذهلة على مدار الموسمين الحالي والماضي تحديدا.

في المقابل، يأتي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد على صدارة أغلى عناصر فريقه رغم تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ويقدر سعره بـ75 مليون يورو، وهو أقل من نصف قيمة هالاند.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيتو 

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