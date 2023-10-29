الدوري الإفريقي، تعادل سلبي بين الوداد والترجي في الشوط الأول

الترجي والوداد، تعادل نادي الوداد المغربي مع نظيره الترجي التونسي بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص المحققة للتسجيل لكلا الفريقين ولكن شهد اللقاء تألق يوسيف المطيع وبن شريفية.

كما شهدت المباراة تبادل السيطرة على الكرة من فريقي الوداد والترجي خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي التونسي وعادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أعلنا تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

تشكيل الوداد أمام الترجي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران.

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحري

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تشكيل الترجي أمام الوداد

بينما جاء تشكيل الترجي كالتالي:"

حراسة المرمى:بن شريفيه.

خط الدفاع: أسامة فراج - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح.

خط الوسط: حسام تيكا - غيث أوحابي - محمد أمين توجاي - أسامة بوجرة.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أوجبالي.

موعد مباراة الإياب بين الترجي والوداد بنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

تقام مباراة الإياب بين الترجي والوداد على ملعب الأخير بإستاد المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر.

مدرب الترجي يتحدث عن الوداد

أكد طارق ثابت، مدرب الترجي التونسي، أن مباراة فريقه مستعد لمواجهة الوداد الرياضي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

وقال ثابت خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“أتمنى أن نكون حاضرين على جميع المستويات لتقديم مباراة قوية. الوداد والترجي ليسا غرباء عن بعضهما، والفريقين معا لديهم قيمة كبيرة في المغرب وتونس.

وأضاف: كنا نعرف أن هذه البطولة ستكون ماراثونية. الفريق جاهز ويتطور ويتحسن، وهو نفس الشيء بالنسبة للوداد.

وأردف: سيكون هناك شوط أول في المغرب وشوط ثاني في تونس، وأتمنى أن نعرف كيف نلعب الشوطين، نحن دائما نلعب تحت الضغط الجماهيري.

واختتم حديثه: الترجي غني عن التعريف ولا نخاف من أي فريق، لكننا نحترم الجميع، ولدينا رغبة كبيرة في التتويج باللقب.