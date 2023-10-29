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رياضة

بعد هدفه في شباك نوتنجهام، رقم قياسي جديد لمحمد صلاح بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك نوتنجهام فورست بالدقيقة 77، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات للريدز على ملعبه في الدوري، بعد الثنائي هاري تشامبرز  في عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

أهداف مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

سجل هدف ليفربول الأول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، بينما سجل الهدف الثاني داروين نونيز في الدقيقة 35، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 77.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 
ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق  ليفربول، أعلن عن تشكيل فريقه أمام نظيره نوتنجهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل ليفربول  أمام نوتنجهام

في حراسة المرمى: أليسون بيكر. وع

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

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في خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 
ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو 

 

وددخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام المركز الخامس عشربرصيد 10 نقاط.

وحقق ليفربول 6 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراة واحدة بينما فاز نوتينجهام فاز بمباراتين وتعادل في أربع مواجهات، وتعرض للخسارة  في ثلاث مباريات.

 

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