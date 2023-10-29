الحكومة: تبكير موعد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية وانتهاء أزمة تخفيف الأحمال قريبا (فيديو)

أزمة انقطاع الكهرباء، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تخفيف أحمال الكهرباء إجراء مؤقت وسينتهي قريبا.

Advertisements

جداول انقطاع الكهرباء



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة": تم زيادة تخفيف الأحمال الكهربائية وفقا للجداول المعلنة قبل ذلك، بحيث تصبح ساعتين متواصلتين بدلا من ساعة، معقبا: "اللى كان بيتقطع عنده الكهرباء الساعة 9 هتبقى من 9 إلى 11، ولكن شركة الإسكندرية أعلنت بأنها ستقوم بتبكير الموعد أي بدلا من 9 الي 10 هتبقى من 8 إلى 10".



السبب في انقطاع الكهرباء

وتابع أن "الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة مؤخرا جاء بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد إلى مصر".



مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء



وكانت الحكومة كشفت التفاصيل الكاملة لزيادة فترات انقطاع الكهرباء 60 دقيقة إضافية، بسبب عودة ارتفاع درجات الحرارة، ونقص الغاز المستخدم لتشغيل المولدات إلى صفر

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تلقت تعليمات بزيادة مدة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء أول أمس الجمعة نصف ساعة إضافية لتصل مدة قطع الكهرباء إلى 90 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت تعليمات آخرى أمس السبت بزيادة مدة تخفيف الأحمال نصف ساعة أخرى ليصل إجمالي فترة تخفيف الأحمال إلى 120 دقيقة، وتم بدء العمل بها خلال اعتبار من بداية الأسبوع الجاري.





خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء





وأشارت المصادر إلى أنه لم يوجد توقيت معين لانتهاء فترة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة في انتظار تعليمات جديدة للإعلان عن موعد انتهاء الخطة، مشيرا إلى أن انتهاء خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء ترتبط بها أكثر من جهة أبرزها وزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولية عن مد محطات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.

من جانبه قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.