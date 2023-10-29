عزة مصطفى عن زيادة مدة انقطاع الكهرباء: مش عيب إننا نقف مع بلدنا (فيديو)

انقطاع الكهرباء، علقت الإعلامية عزة مصطفى على زيادة مدة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بدلا من ساعة يوميا، قائلة: "مش عيب إننا نقف مع بلدنا".

موقف الوطن في أزمة انقطاع الكهرباء

وتابعت خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدى البلد": "لازم نستحمل قطع الكهرباء، ولازم نقدر الموقف اللي بلدنا فيه ونقف جنب البلد".

مشكلة انقطاع الكهرباء

وأضافت: "المشهد العام العالمي يفرض علينا إننا لازم نستحمل قطع الكهرباء ودرجات الحرارة زادت أوي الفترة دي عن المعدلات الطبيعية في التوقيت ده من السنة".

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السبب وراء ازمة انقطاع الكهرباء

وأكملت: "عندنا مشكلة في الغاز وطبعا الكل عارف إن عندنا مشكلة في العملة الصعبة والصراحة والوضوح مهمة التوقيت ده وعلشان كده المواطنين لازم يقدروا الظروف الحالية".

متى تنهى أزمة انقطاع الكهرباء؟

ولفتت: "محدش عارف امتى هتنتهي أزمة انقطاع الكهرباء ولا حد يعرف ومفيش معلومة بشأن الموضوع ده".



خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، حالة من الغضب تسيطر على المواطنين بسبب زيادة مدة قطع الكهرباء لفترات تتعدى 120 دقيقة عن خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء والتي تم إعلانها وبدء العمل بها منذ بداية شهر يوليو الماضي تزامنا مع الموجة الحارة التي ضربت محافظات الجمهورية، وأدت إلى ارتفاع الأحمال، مما دفع الحكومة للإعلان عن جدول لتخفيف الأحمال لمدة 60 دقيقة يومًا بدء من الساعة الـ12 مساء وحتي الـ12 صباحًا، خاصة في عدم إعلان مجلس الوزراء أو وزارة الكهرباء والطاقة عن زيادة أو انتهاء خطة تخفيف الأحمال على الرغم من دخول فصل الشتاء وانتهاء ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

زيادة مدة تخفيف الأحمال ساعة جديدة



وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تلقت تعليمات بزيادة مدة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء أول أمس الجمعة نصف ساعة إضافية لتصل مدة قطع الكهرباء إلى 90 دقيقة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت تعليمات آخرى أمس السبت بزيادة مدة تخفيف الأحمال نصف ساعة أخرى ليصل إجمالي فترة تخفيف الأحمال إلى 120 دقيقة، وتم بدء العمل بها خلال اعتبار من بداية الأسبوع الجاري.





خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء



وأشارت المصادر إلى أنه لم يوجد توقيت معين لانتهاء فترة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وأن الوزارة في انتظار تعليمات جديدة للإعلان عن موعد انتهاء الخطة، مشيرا إلى أن انتهاء خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء ترتبط بها أكثر من جهة أبرزها وزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولية عن مد محطات توليد الكهرباء بالوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.

من جانبه قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.