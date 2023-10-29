الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

الحكومة العمانية: نرفض كل ما يحدث في قطاع غزة من مجازر

محمد بن سعيد البلوشي،فيتو
محمد بن سعيد البلوشي،فيتو

قال محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام العمانية في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن الحكومة العمانية ترفض كل مايحدث من مجازر في قطاع غزة، وإن هناك مواقف رسمية تم الإعلان عنها تجاه ما يحدث من عمليات عسكرية ضد المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ضرورة تدخل العالم الغربي

وأكد البلوشي ضرورة تدخل العالم الغربي من أجل وقف مايحدث من جرائم مخالفة للقانون الدولي، وأن يساهم الإعلام الغربي في نقل الصورة الحقيقة لما يدور في قطاع غزة دون تضليل أو تزيف للحقائق.

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حق الشعب الفلسطيني في إقامة دول فلسطينية

وأشار الى أن موقف سلطنة عمان من القضية الفلسطينية موقف ثابت وداعم للشعب الفلسطيني، ورافض لكل ما يتم من اعتداءات وعمليات الإبادة من قبل الجانب الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دول فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

الإعلام العماني بكافة أشكاله يقف مع القضية الفلسطينية

وأوضح أن الإعلام العماني بكافة أشكاله يقف مع القضية الفلسطينية ودعا المجتمع الدولي أن يقوم بدوره من أجل حقن هذه الدماء ووقف النزيف اليومي وعمليات الإبادة تجاه سكان قطاع غزة.

سلطنة عمان ترفض قتل الآلاف

وكان شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس وزراء سلطنة عمان، أكد أن  سلطنة عمان ترفض قتل الآلاف من المواطنين والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي على القطاع.

ودعا نائب رئيس وزراء سلطنة عمان خلال كلمته بـ قمة القاهرة للسلام، المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن حكومة عمان تدعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين والعمل على وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقف قتل الأبرياء ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

وشدد على أهمية التطبيق الفوري للقانون الدولي في قطاع غزة ووقف قتل الأبرياء ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وأن يعم السلام والاستقرار ومنع الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لحدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

قمة القاهرة للسلام

ووجه الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لرعايتها واستضافتها لقمة القاهرة للسلام لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

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الحكومة العمانية قطاع غزة المجتمع الدولي لقانون الدولي الإعلام العماني مجازر

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