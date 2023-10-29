مصرع 12 شخصا فى حادث تحطم طائرة بالبرازيل
تحطمت طائرة صغيرة اليوم الأحد فى منطقة الأمازون بـ البرازيل، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا.
وسقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسى فى ريو برانكو، عاصمة ولاية أكرى، بحسب المكتب الصحفى للحاكم جلادسون كاميلى.
مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة بالبرازيل
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن رئيس بلدية محلي، أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، بحسب ما ذكرته رويترز.
ووقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كلم من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.
وفي مقابلة مع "سي إن إن البرازيل"، أكد رئيس بلدية بارسيلوس، إدسون دي باولا رودريجز، تحطم طائرة متوسطة الحجم، وقال إن 12 سائحا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طيار ومساعد طيار وقتلوا جميعا في الحادث.
وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية، أن مواطنين أمريكيين من بين القتلى.
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