أمن المنافذ يحرر 65 قضية متنوعة أبرزها تهريب نقد أجنبى وهجرة غير شرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضيتين وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط 3 قضايا و4270 مخالفة مرورية متنوعة و57 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 468 حكما قضائيا متنوعا.

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كما تم ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.