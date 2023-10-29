الإثنين 30 أكتوبر 2023
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تفاصيل وقرارات اجتماع رئيس جامعة المنصورة الأهلية بالمجلس الأكاديمي

جامعة المنصورة الاهلية،
جامعة المنصورة الاهلية، فيتو

عقد  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا بالمجلس الأكاديمى بحضور  مديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة العملية التعليمية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2023-2024، ومتابعة تجهيزات المعامل والقاعات الدراسية.

جامعة المنصورة الاهلية، فيتو


جاء ذلك بحضور كل من  الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية،  الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض،  الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.
 

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جامعة المنصورة الاهلية، فيتو

وتفقد  العملية التعليمية للبرامج التعليمية التى  بدأت الدراسة العام الدراسي الماضي 2022-2023 من خلال 6 برامج وهي برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونكس.
 

كما تفقد القاعات الدراسية للكليات والبرامج  الجديدة التى بدأت الدراسة بالعام الدراسى الجديد بعدد 6 برامج جديدة بالعام الدراسي الجديد وهي برنامج البكالوريوس في علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، برنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة.

جامعة المنصورة العلية، فيتو


وتفقد   تجهيزات معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن كما استطلع آراء الطلاب حول العملية الدراسية والمعوقات التى تواجههم أثناء الدراسة.
كما تفقد رئيس جامعة المنصورة عددًا من الوحدات السكنية للطلاب الإسكان المتميز للطلاب، بالعمارات التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمشروع إسكان مصر بمدينة المنصورة الجديدة، وتفقد سيادته التجهيزات الخاصة بكل وحدة وذلك حرصًا من جامعة المنصورة الأهلية على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة القدامى والمستجدين، وخاصة المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية. 
الجدير بالذكر أن  السكن الجامعى لجامعة المنصورة الأهلية يتميز أن العمارات السكنية بجوار الطريق الدولي الساحلي بالعمارات أرقام( 23, 24, 25, 26) ومجهزة علي أعلي مستوي؛ وبها عمال نظافة وأمن 24 ساعة، السكن مجهز بشبكة WIFI المتصلة بسنترال مدينة المنصورة الجديدة من خلال شبكة الفايبر، وحرصًا على توفير سبل الاطمئنان لأولياء الأمور تم تخصيص عمارات للطالبات وعمارات أخري مخصصة للطلاب، السكن مجهز بإشراف طوال الوقت، ومجهز بعيادة طبية تعمل على مدار الساعة تحت إشراف طبي كامل من الجامعة وبها جميع التجهيزات الطبية ومتطلبات الإسعافات الأولية.

التسويق الرقمي البناء والتشييد الطب والجراحة الذكاء الاصطناعي الدكتور احمد الشيخ رئيس جامعة المنصورة الأهلية جامعة المنصورة الاهلية جامعة المنصورة هندسة الذكاء الاصطناعي

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