إصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة خلال اقتحام نابلس

اقتحام نابلس، أصيب 3 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

تفجير عبوات ناسفة

وذكرت صحيفة « معاريف» الإسرائيلية أن 3 جنود أصيبوا بعد قيام مسلحين فلسطينيين بتفجير عبوات ناسفة في قوة للجيش الإسرائيلي خلال اقتحام نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأضافت أنه تم استدعاء طائرة مروحية لمكان وقوع الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفى في منطقة رمات جان لتلقي العلاج.

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ووصفت القناة 14 العبرية أن الحادث في نابلس خطير جدًّا بعد تفجير 3 عبوات ناسفة في القوة الإسرائيلية.

كمين كتيبة نابلس

من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، أوقفت قوة راجلة للاحتلال توغلت بمحيط قبر يوسف في كمين محكم، تخلله تفجير عدد من العبوات الناسفة، واستهداف الجنود بصليات كثيفة من الرصاص.

وأكدت أن العملية ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار عمليات التوغل والاقتحام لمدينة نابلس.

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في ساعة متأخر من، مساء الأربعاء، المنطقة الشرقية من محافظة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة ٣٩ فلسطينيا خلال المواجهات بين شبان فلسطينيبن وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بينها إصابة بالرصاص الحي و3 إصابات بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، المنطقة الشرقية بمدينة نابلس تمهيدًا لاقتحام المستوطنين قبر يوسف الليلة، في الوقت الذي تم تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوة عسكرية إسرائيلية.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال المتوغلة شرق نابلس، فيما تم تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة.

وأوضح أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى محيط موقع انفجار العبوة الناسفة وأن فرض طوق أمني مشدد حول موقع الانفجار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مئات المستوطنين سيقتحمون نابلس للصلاة في قبر يوسف، وفي هذه الأثناء تنشط قوات الجيش الإسرائيلي لتأمين اقتحام المستوطنين، حيث سُمع دوي انفجارات في المنطقة.