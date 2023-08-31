الخميس 31 أغسطس 2023
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رياضة

مختار مختار: الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي في أسرع وقت

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.


وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "النادي الأهلي مطالب بتحقيق رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل خاصة في ظل الارتباطات الكثيرة محليًّا وأفريقيًّا في الفترة القادمة".

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وتابع: "الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي ولا بدَّ من حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي في الموسم المقبل".

 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه مساء الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

 

محاضرة مارسيل كولر للاعبى الأهلي

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في بداية التدريبات على عقد محاضرة فنية سريعة مع لاعبيه، لتأكيد العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض الأمور الخاصة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجانب البدني، تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس أندويا، حيث يسعى كولر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية.

 

وأجرى المدير الفني فقرة خاصة للاعبين، للتدريب بالكرة، كما واصل التركيز على تدريب جميع عناصر الفريق على التصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لفقرة أخرى مخصصة للتدريب على الكرات العرضية.

فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

 

ويواصل الأهلي استعداداته اليومية في معسكر النمسا، الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

 

الأهلي يختتم المران المسائي في النمسا

جماهير الأهلي تساند الفريق في معسكر النمسا (صور)

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