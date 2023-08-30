الأهلي يختتم المران المسائي في النمسا

الأهلى، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه مساء اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

محاضرة مارسيل كولر للاعبى الأهلى

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في بداية التدريبات على عقد محاضرة فنية سريعة مع لاعبيه، للتأكيد على العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض الأمور الخاصة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجانب البدني، تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس أندويا، حيث يسعى كولر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية.

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وأجرى المدير الفني فقرة خاصة للاعبين، للتدريب بالكرة، كما واصل التركيز على تدريب جميع عناصر الفريق على التصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لفقرة أخرى مخصصة للتدريب على الكرات العرضية.

فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويواصل الأهلي استعداداته اليومية في معسكر النمسا، الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى

وأشاد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، مشيرًا إلى أنه يسعى للظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد، وحصد المزيد من الألقاب مع زملائه في الفريق.

وقال طاهر: «مخطط الأحمال قام بتوزيع برامج بدنية لكل اللاعبين من أجل الالتزام بها خلال فترة الراحة، ولا نحتاج إلى وقت طويل من أجل العودة للمستوى المعروف، وأنا تواجدت في النمسا من أجل أداء البرنامج البدني، بخلاف زملائي في الفريق الذين قاموا بأداء برامجهم في أماكن مختلفة».

وأضاف: «تعرضت للإصابة في أول مران بعد العودة من الراحة، بكدمة في أنكل القدم بعد التحام مع زميلي محمود متولي، لكن الإصابة بسيطة، وعدت للتدريبات بشكل طبيعي».

وواصل: «الموسم المقبل سنخوض عددًا كبيرًا من المنافسات، وبالتأكيد وجود قائمة قوية من اللاعبين في جميع المراكز سيكون مفيدًا للفريق، كما أن مارسيل كولر يقوم دائمًا بعمل تدوير بين جميع اللاعبين، لذلك وجود قائمة قوية وأسماء كثيرة من اللاعبين المميزين يفيد الفريق على مدار الموسم».

وأكمل: «كل لاعب عليه الالتزام فقط بالتدريب بقوة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية، وعن نفسي سوف أعمل بكل قوتي للحصول على هذه الفرصة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنني في الموسم الماضي بدأت بشكل جيد ولكن تعرضت للإصابة، ودائمًا يكون هناك حديث مع المدير الفني الذي يتحدث معي بشكل رائع، من أجل العودة للمشاركة وتقديم الإضافة المطلوبة، والأهم هو التدريب بقوة، حتى أكون تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت».

وأردف طاهر: «لا أتأثر مطلقًا بالسوشيال ميديا ولا أهتم بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وأحزن كثيرًا من تأثر بعض اللاعبين بها، وأي لاعب عليه التركيز فقط في الملعب، وعليه أيضًا أن يحترم رأي الجمهور، ولكن مع عدم إعطاء تلك الآراء مساحة للتأثير عليه».

وأضاف: «بشكل شخصي لا أتابع الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التليفزيونية، وما يهمني هو رأي المدير الفني، كما أنني أقوم بتقييم نفسي باستمرار، وكذلك بعض المقربين من عائلتي وأصدقائي، بخلاف ذلك فأنا أغلق جميع الأبواب ولا أشغل نفسي بأي انتقادات».

وتابع طاهر: «إقامة معسكر الفريق في النمسا أمر إيجابي، بعيدًا عن أجواء القاهرة، ونحن محظوظون بالمعسكر الخارجي، نتدرب بشكل جيد في أجواء مثالية، ونسعى لتقديم مستوى رائع خلال الموسم الجديد، وهدفنا تحقيق أقصى استفادة من المعسكر فنيًّا وبدنيًّا، ونتمنى أن تكون البداية جيدة بحصد لقب كأس السوبر الإفريقي، والموسم الجديد طويل للغاية، لذلك المعسكر فرصة جيدة للاعبين الجدد من أجل التأقلم مع باقي اللاعبين».

وواصل: «لاعبو الأهلي سوف يجتهدون بكل قوتهم للاستمرار في حصد الألقاب ومواصلة كتابة التاريخ في الموسم الجديد، خصوصًا بعدما حققنا 5 ألقاب في الموسم الماضي، وكل لاعب يسعى لصناعة تاريخ لنفسه في النادي».

وأكمل طاهر: «كأس العالم للأندية حلم لكل لاعبي الأهلي وكذلك الجماهير، ونطمح للوصول إلى المباراة النهائية، وكنا قريبين من هذا الحلم في مشاركات سابقة، والنسخة القادمة مختلفة تمامًا ولكن حاليًّا نحن نأخذ الأمور على مراحل، والمونديال لا يزال في ديسمبر المقبل، ونتمنى خلاله حصد ميدالية جديدة بخلاف البرونزية».

واختتم طاهر حديثه: «بالتأكيد سوف نستعد بقوة لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، ولكن الآن لدينا اهتمام بالجانب البدني، أما الاستعداد الفني للمباراة فلا يزال عليه بعض الوقت، ولكن بكل تأكيد سوف نستعد بقوة لهذه المباراة، من أجل حصد أول الألقاب في الموسم الجديد».