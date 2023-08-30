جماهير الأهلي تساند الفريق في معسكر النمسا (صور)

شهد اليوم الثالث لمعسكر النادي الأهلي بالنمسا، حضور جماهير الفريق مساندة وداعمة للمارد الأحمر الذي يخوض معسكره استعدادا لبداية الموسم الجديد من مباراة السوبر الأفريقي في منتصف سبتمبر المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ورفعت جماهير الأهلي لافتات مساندة لفريقها “زي ماوعدنا وراكوا بلاد لفينا " في إطار حرصهم على مساندة النادي الأهلي في كل مكان تسافر إليه.

وتواجد ثلاثي الفريق المصاب في مران الفريق اليوم بشكل أساسي وفي تدريبات فردية دون الاشتراك في التدريب الجماعي.

مران الأهلي أمس على فترتين

وكان الفريق خاض تدريباته الجماعية أمس على فترتين صباحًا ومساءً، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

Advertisements

ويركز الجهاز الفني للأهلي، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة للجوانب الخططية والتكتيكية، من أجل تجهيز كل اللاعبين، خلال معسكر إعداد الفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “فيتو” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

3 مهاجمين في قائمة الفريق بمعسكر النمسا

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا.

وتضم قائمة الأهلي التي سافرت إلى النمسا، ثلاثة عناصر فقط في خط الهجوم، وهي: صلاح محسن، ومحمود كهربا، ومحمد زعلوك (اللاعب الصاعد).

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة

برنامج الأهلى الطبي في الموسم القادم

في سياق آخر أكد تامر أبوالعينين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه فخور بالعمل داخل منظومة الأهلي، مشيرًا إلى أن انضمامه للجهاز الطبي في نادٍ عريق شرف عظيم بالنسبة له، كما أنه سيعمل على بذل قصارى جهده، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

محمد أبو العينين طبيب النادي الأهلي

وأوضح أبوالعينين أنه متخصص في جراحات العظام والطوارئ والكسور والطب الرياضي، ودرس في ألمانيا، وعمل لديها في عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية».

وأضاف: «تم اختياري للعمل في النادي الأهلي بترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وقمنا بعقد اجتماعات مطولة للوصول لآلية العمل، وتم التنسيق في كافة الأمور بعد الوصول لصيغة تفاهم توضح استراتيجية العمل.

وواصل: «الإدارة الطبية بالنادي الأهلي تضم عددا كبيرا من الأفرع والتخصصات، وتضم أطباء متخصصين في الطب البشري والعلاج الطبيعي والتأهيل والطب النفسي والتغذية، وخطة العمل بالنسبة للجهاز الطبي تتلخص في التعرف على الإمكانات المتاحة ووضع خطة عاجلة للتطوير في الأفراد والأجهزة الطبية ونظم العلاج والوقاية؛ لأننا نستهدف تقليل فرص إصابة أي لاعب مستقبلا وتفادي الإصابات قدر الإمكان».

وأكمل: «قمنا بعمل قياسات بدنية لكل لاعبي الأهلي، وقمنا بعمل ملفات خاصة لكل عنصر داخل الفريق، من أجل الاعتماد عليها مستقبلا، حيث ينصح اللاعبين دائمًا بالنوم مبكرًا والالتزام بالغذاء الصحي، والتدريبات، والتوجه للجهاز الطبي فور الشعور بأي إصابة أو وجود اي شكوى، من أجل اللحاق بها مبكرًا».

وختم: «أنا ضيف جديد على النادي الأهلي، وشرف لي التواجد في نادٍ عريق، وأنا أقوم باستكمال مسيرة زملائي السابقين، وأشكر الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق السابق، وسنبني على العمل بنفس الفريق الطبي الموجود مع بعض الإضافات في المرحلة المقبلة.