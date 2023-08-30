الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

تأكيدًا لـ فيتو، المنتخب الأولمبي يواجه روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد

المنتخب الأولمبي،
المنتخب الأولمبي، فيتو

وافق اتحاد الكرة المصري برئاسة الأستاذ جمال علام على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي يواجه روسيا


وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم  في بداية استعداده للأولمبياد.


جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه  بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي  محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذي بذل مجهود وفير فى التجهيز للتجربة الروسية  ..ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي، والمنسق ومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.

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وكانت فيتو كشفت عن تفاصيل مواجهة منتخب مصر الأولمبي مع روسيا وديا ويمكنكم قراءته من هنا 

من ناحية أخرى، قال محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي، إن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق حدد يوم 2 سبتمبر موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

أضاف محمود حرب في تصريحات لفيتو: إن قائمة منتخب مصر الأوليمبي في المعسكر المقبل لن تزيد عن 25 لاعبا بحد أقصى إلى جانب اللاعبين الثلاث المحترفين الذين تم استدعائهم للمعسكر.

عقد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي اجتماعا مع جهازه المعاون اليوم، الثلاثاء، للترتيب لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد "باريس 2024".

حضر الاجتماع كل من محمود حرب مدير المنتخب وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب أن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف.

 

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

 

 

المنتخب الأولمبي يخوض ودية أمام أوزبكستان

يحل  المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

 

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية. 

 

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