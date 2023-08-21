الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

إسبانيا وأوكرانيا يصدمان المنتخب الأولمبي قبل معسكر سبتمبر

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي، تلقى جهاز المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، صدمة قوية قبل أسبوعين فقط من انطلاق معسكره التدريبي، المقرر انطلاقه أوائل سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة الصغار لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

صدمة ميكالي 

وتكمن صدمة المنتخب الأولمبي في خطابين تلقاهما من نظيريه منتخب اسبانيا والمنتخب الأوكراني، يعتذران فيهما عن مواجهة منتخب مصر الأولمبي وديا في معسكر سبتمبر المقبل، بسبب انشغالهما بخوض مباريات ودية مع فرق أخرى في نفس الأجندة.

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وكان البرازيلي روجيرو ميكالي يمني نفسه بخوض مباراة ودية قوية أمام أحد المنتخبين على الأقل خلال معسكر سبتمبر المقبل، من أجل الحفاظ على نسق الفريق وأدائه الجماعي الرائع الذي قدمه خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب، والتي حصد خلالها الميدالية الفضية بعد خسارة المباراة النهائية أمام المغرب بهدفين مقابل هدف.

استدعاء ثلاثة لاعبين محترفين

المنتخب الأولمبي، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب أن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف.

وبات من المؤكد عدم خوض المنتخب الأولمبي أي مباريات ودية خلال معسكره المقبل، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبلين، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

 

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأولمبي، أن مسئولي اتحاد الكرة فشلوا في توفير مباراتين وديتين للفريق خلال معسكر سبتمبر المقبل، بسبب انشغال المنتخبات الأولمبية في قارة آسيا بالتصفيات المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024، والتي لم تنتهِ بعد في القارة الآسيوية.

 

أما منتخبات أوروبا فقد أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية لها يطلب مواجهاتها وديا في أجندة سبتمبر، ولكنه لم يتلقَ أي ردود حتى الآن، فيما يرفض ميكالي مواجهة منتخبات أفريقيا، خاصة أنه واجه معظمها في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب.

 

توقف الدوري وعدم جاهزية اللاعبين

أمام السبب الثاني الذي يجبر ميكالي على الاكتفاء بمعسكر تدريبي فقط في معسكر سبتمبر، فهو أن أغلب أندية الدوري الممتاز بدأت حديثا فترة الإعداد للموسم الجديد، باستثناء لاعبي الأهلي والزمالك، كما أن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق بعد انتهاء الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر، وبالتالي فإن لاعبي المنتخب الأولمبي لن يكون جاهزين فنيا لخوض مباريات ودية قوية في معسكر سبتمبر.

لذلك يتجه البرازيلي ميكالي للاكتفاء بتجميع اللاعبين في معسكر تدريبي يخوض خلاله اللاعبين بعض الفقرات التدريبية دون خوض مباريات ودية.

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، فيتو

ميكالي يجتمع بالجهاز الفني

ومن المقرر، أن يعقد روجيرو ميكالي اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، إلى جانب ترتيبات معسكر الفريق المقبل في الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر المقبل.

 

ودية أوزبكستان

يحل  المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

 

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية. 

ونجح المنتخب الأولمبي فى رسم صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.

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