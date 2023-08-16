الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

توقف الدوري يجبر ميكالي على إقامة معسكر سبتمبر دون وديات

روجيرو ميكالي المدير
روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، فيتو

ميكالي، بات من المؤكد عدم خوض المنتخب الأولمبي أي مباريات ودية خلال معسكره المقبل، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبلين، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مسئولو اتحاد الكرة فشلوا في توفير مباراتين وديتين للفريق خلال معسكر سبتمبر المقبل، بسبب إنشغال المنتخبات الأولمبية في قارة أسيا بالتصفيات المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024، والتي لم تنتهي بعد في القارة الأسيوية.

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أما منتخبات أوروبا فقد أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية لها يطلب مواجهاتها وديا في أجندة سبتمبر، ولكنه لم يتلقى أى ردود حتى ألان، فيما يرفض ميكالي مواجهة منتخبات أفريقيا، خاصة أنه واجه معظمها في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب.

 

توقف الدوري وعدم جاهزية اللاعبين

أمام السبب الثاني الذي يجبر ميكالي على الاكتفاء بمعسكر تدريبي فقط في معسكر سبتمبر، فهو أن أغلب أندية الدوري الممتاز بدأت حديثا فترة الإعداد للموسم الجديد، بإستثناء لاعبي الأهلي والزمالك، كما أن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق بعد إنتهاء الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر، وبالتالي فإن لاعبي المنتخب الأولمبي لن يكون جاهزين فنيا لخوض مباريات ودية قوية في معسكر سبتمبر.

لذلك يتجه البرازيلي ميكالي للإكتفاء بتجميع اللاعبين في معسكر تدريبي يخوض خلاله اللاعبين بعض الفقرات التدريبية دون خوض مباريات ودية.

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ميكالي يعود من البرازيل، فيتو

ميكالي يجتمع بالجهاز الفني

ومن المقرر، أن يعقد روجيرو ميكالي اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له غدا الأربعاء، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، إلى جانب ترتيبات معسكر الفريق المقبل في الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر المقبل.

 

ودية أوزبكستان

يحل  المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

 

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية. 

ونجح المنتخب الأولمبي فى رسم صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.

 

ميكالي يتمنى مشاركة صلاح في الأولمبياد 

وقال روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، هو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية.

وأضاف: لكن هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها موافقة نادي ليفربول على السماح له.

وعن تألق إبراهيم عادل قال ميكالي: لا يمكنني مقارنة إبراهيم عادل بصلاح، ولكن لديه نفس الخصائص وأرى أن لديه خصائص برازيلية من سرعة ومهارة.

كما طالب البرازيلي روجيرو ميكالي محمد بركات المشرف على الفريق، باستعجال مجلس الجبلاية لصرف مكافآت لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل لـأولمبياد باريس 2024، وحصدهم الميدالية الفضية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

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