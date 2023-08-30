عطل إلكتروني يهدد آلاف الرحلات الجوية في بريطانيا

واجه آلاف المسافرين جوا في العالم تأخيرات، بعد أن تعرض نظام تخطيط ومراقبة الرحلات الجوية، في المملكة المتحدة لعطل فني، أدى إلى تباطؤ عمليات الإقلاع والهبوط في مطارات البلاد.

وبعد ساعات من حدوث العطل، أعلنت شركة "NATS" وهي مزود خدمات مراقبة الحركة الجوية في مطارات المملكة المتحدة، أنها عالجت المشكلة، التي أثرت على نظامها لتخطيط للرحلات، وذلك دون الكشف عن سبب العطل الذي حدث.

وأثّر العطل الفني على قدرة المطارات البريطانية، على معالجة خطط الطيران بشكل إلكتروني، حيث تم اللجوء إلى معالجتها بطريقة يدوية، وترافق ذلك مع تقليل حركة تدفق الطائرات، بسبب عدم قدرة فرق العمل على معالجة عدد كبير من الرحلات بشكل يدوي.

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وبحسب “سكاي نيوز” قال البروفيسور محمد طه، أخصائي في الجهاز الكهربائي للطائرات، إن المطارات في العالم، تعمل وفقا لنظام تخطيط الرحلات، الذي يقوم ببرمجة مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات في وقت معين، ولذلك فإن أي عطل يتعرض له هذا النظام، قد يؤدي إلى تداخل الرحلات ببعضها ويؤثر سلبا على عملية الإقلاع والهبوط.

وأشار إلى أن حدوث أي عطل لنظام تخطيط الرحلات يدفع بالمشرفين على المطارات، إلى اللجوء لخيار التأجيل، والحد من حركة الطائرات، تفاديا لحدوث أي خطأ في المجال الجوي أو في منطقة الهبوط والإقلاع.

وتابع: إن المساحة المتوفرة للطائرات في السماء هي مساحة كبيرة جدا، ولكن هذا الأمر يتغير عندما تكون الطائرة في طريقها إلى المدرج، حيث تصبح المساحة المتوفرة لها محدودة للغاية، وبالتالي فإن أي سوء تواصل بين الطيار والمراقبين في المطار، يكون سببه تعطل نظام تخطيط الرحلات، قد يزيد من وتيرة الحوادث خلال عمليات الإقلاع والهبوط.

وشدد على أن مراقبة وتخطيط الحركة الجوية إلكترونيا، يعزز سلامة نظام النقل الجوي.

ويرى طه أنه دون المراقبة الجادة للحركة الجوية في المطار، سيكون الوضع فوضويا، فمنطقة المطار تحتوي على نقاط عبور مشتركة، وأي خلل في انتظام عمل هذه المنطقة يمكن أن تكون نتائجه غير سليمة.

وبحسب طه، فإن المساحة المتوفرة للطائرات في السماء هي مساحة كبيرة جدا، ولكن هذا الأمر يتغير عندما تكون الطائرة في طريقها إلى المدرج، حيث تصبح المساحة المتوفرة لها محدودة للغاية، وبالتالي فإن أي سوء تواصل بين الطيار والمراقبين في المطار، يكون سببه تعطل نظام تخطيط الرحلات، قد يزيد من وتيرة الحوادث خلال عمليات الإقلاع والهبوط.

وشدد على أن مراقبة وتخطيط الحركة الجوية إلكترونيا، يعزز سلامة نظام النقل الجوي.

ويرى طه أنه دون المراقبة الجادة للحركة الجوية في المطار، سيكون الوضع فوضويا، فمنطقة المطار تحتوي على نقاط عبور مشتركة، وأي خلل في انتظام عمل هذه المنطقة يمكن أن تكون نتائجه غير سليمة.