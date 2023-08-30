الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

عطل إلكتروني يهدد آلاف الرحلات الجوية في بريطانيا

عطل إلكتروني يهدد
عطل إلكتروني يهدد آلاف الرحلات الجوية في بريطانيا، فيتو

واجه آلاف المسافرين جوا في العالم تأخيرات، بعد أن تعرض نظام تخطيط ومراقبة الرحلات الجوية، في المملكة المتحدة لعطل فني، أدى إلى تباطؤ عمليات الإقلاع والهبوط في مطارات البلاد.

وبعد ساعات من حدوث العطل، أعلنت شركة "NATS" وهي مزود خدمات مراقبة الحركة الجوية في مطارات المملكة المتحدة، أنها عالجت المشكلة، التي أثرت على نظامها لتخطيط للرحلات، وذلك دون الكشف عن سبب العطل الذي حدث.

وأثّر العطل الفني على قدرة المطارات البريطانية، على معالجة خطط الطيران بشكل إلكتروني، حيث تم اللجوء إلى معالجتها بطريقة يدوية، وترافق ذلك مع تقليل حركة تدفق الطائرات، بسبب عدم قدرة فرق العمل على معالجة عدد كبير من الرحلات بشكل يدوي.

Advertisements

وبحسب “سكاي نيوز” قال البروفيسور محمد طه، أخصائي في الجهاز الكهربائي للطائرات، إن المطارات في العالم، تعمل وفقا لنظام تخطيط الرحلات، الذي يقوم ببرمجة مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات في وقت معين، ولذلك فإن أي عطل يتعرض له هذا النظام، قد يؤدي إلى تداخل الرحلات ببعضها ويؤثر سلبا على عملية الإقلاع والهبوط.

وأشار إلى أن حدوث أي عطل لنظام تخطيط الرحلات يدفع بالمشرفين على المطارات، إلى اللجوء لخيار التأجيل، والحد من حركة الطائرات، تفاديا لحدوث أي خطأ في المجال الجوي أو في منطقة الهبوط والإقلاع.

وتابع: إن المساحة المتوفرة للطائرات في السماء هي مساحة كبيرة جدا، ولكن هذا الأمر يتغير عندما تكون الطائرة في طريقها إلى المدرج، حيث تصبح المساحة المتوفرة لها محدودة للغاية، وبالتالي فإن أي سوء تواصل بين الطيار والمراقبين في المطار، يكون سببه تعطل نظام تخطيط الرحلات، قد يزيد من وتيرة الحوادث خلال عمليات الإقلاع والهبوط.

وشدد على أن مراقبة وتخطيط الحركة الجوية إلكترونيا، يعزز سلامة نظام النقل الجوي.

ويرى طه أنه دون المراقبة الجادة للحركة الجوية في المطار، سيكون الوضع فوضويا، فمنطقة المطار تحتوي على نقاط عبور مشتركة، وأي خلل في انتظام عمل هذه المنطقة يمكن أن تكون نتائجه غير سليمة.

 

وبحسب طه، فإن المساحة المتوفرة للطائرات في السماء هي مساحة كبيرة جدا، ولكن هذا الأمر يتغير عندما تكون الطائرة في طريقها إلى المدرج، حيث تصبح المساحة المتوفرة لها محدودة للغاية، وبالتالي فإن أي سوء تواصل بين الطيار والمراقبين في المطار، يكون سببه تعطل نظام تخطيط الرحلات، قد يزيد من وتيرة الحوادث خلال عمليات الإقلاع والهبوط.

وشدد على أن مراقبة وتخطيط الحركة الجوية إلكترونيا، يعزز سلامة نظام النقل الجوي.

ويرى طه أنه دون المراقبة الجادة للحركة الجوية في المطار، سيكون الوضع فوضويا، فمنطقة المطار تحتوي على نقاط عبور مشتركة، وأي خلل في انتظام عمل هذه المنطقة يمكن أن تكون نتائجه غير سليمة.

قد يستمر أيامًا، عطل بأنظمة المراقبة الجوية يتسبب في إلغاء مئات الرحلات بمختلف أنحاء بريطانيا

عطل يضرب أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء بريطانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مراقبة الحركة الجوية المطارات البريطانية المملكة المتحدة المطار بريطانيا

مواد متعلقة

أحداث 30 أغسطس، انسحاب بريطانيا من سوريا ولبنان، مصرع رئيس إيران ورئيس حكومته حرقا، ميلاد كاميرون دياز، رحيل نجيب محفوظ والسيد بدير

قد يستمر أيامًا، عطل بأنظمة المراقبة الجوية يتسبب في إلغاء مئات الرحلات بمختلف أنحاء بريطانيا

فخ الموت للاجئين، بريطانيا تبدأ نقل اللاجئين للبارجة بيبي ستوكهولم.. فاتورة إيواء طالبي اللجوء 6 ملايين استرليني يوميا.. ومخاوف خطيرة تتعلق بالحرائق وإجراءات السلامة

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من محمد صلاح بعد مفاوضات اتحاد جدة

زاهي حواس يطالب محمد صلاح باسترداد حجر رشيد من إنجلترا

أحمد الفيشاوي ينشر صورا مع ابنه من طليقته الألمانية

تحركات أسعار الذهب خلال شهر أغسطس وتوقعات الفترة المقبلة

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بديل السجائر وبيتباع بالكيلو، رئيس شعبة الدخان: شركات خاصة تنتج التبغ السائب ومسمياته كتير

زيادة سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الفتيات في سن 18 باليابان قد لا ينجبن في المستقبل

لص يعيد سيارة زوجين سُرقت عقب حفل زفافهما

اعتقال 88 صينيًا بتهمة الاحتيال العاطفي في إندونيسيا

اسكتلندية أرادت تجميل أسنانها بالفينير فأصيبت بجلد الفيل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الريال السعودي في البنك المركزي مساء اليوم

زيادة سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

قرعة علنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، الأحد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كلب ميت في المنام وعلاقتها بالصعوبات الكثيرة والحزن الشديد

الأزهر: انشغال الزوجين بمواقع التواصل الاجتماعي يؤدى إلى الجفاء العاطفي

خالد الجندي: فوائد البنوك ليست محرمة بدليل هذه الآية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية