قد يستمر أيامًا، عطل بأنظمة المراقبة الجوية يتسبب في إلغاء مئات الرحلات بمختلف أنحاء بريطانيا

تسبب عطل في أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، أمس الاثنين في إخبار ركاب على متن شركات طيران أخرى خارج المملكة المتحدة بأن شبكة مراقبة الحركة الجوية معطلة وسيتم تأجيل رحلتهم، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

وقال مراقبو الحركة الجوية الوطنية، في بيان: "نواجه حاليا مشكلة فنية وقمنا بتطبيق قيود على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة. ويعمل المهندسون على العثور على العطل وإصلاحه"، وأضافوا: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا العطل".

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كما نشرت صفحة شركة الطيران "Loganair" على موقع "X"، المعروف سابقا باسم "تويتر": "لقد حدث عطل على مستوى الشبكة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح".

وأضافت: "الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير"، وتابعت: "إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار".

لكن اليوم الثلاثاء وبعد مرور أكثر من 12 ساعة، على العطل تم تحذير ركاب الخطوط الجوية من أن انقطاع الرحلات قد يستمر لعدة أيام، بعد أن أدى الانهيار الفنى فى مراقبة الحركة الجوية فى المملكة المتحدة إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من الركاب أو تأخيرهم فى العودة من العطلات.

وواجه القادمون من والى المملكة المتحدة عمليات إلغاء وتأخير لرحلاتهم تصل إلى 12 ساعة بعد تعليق رحلات الإقلاع والرحلات الجوية القادمة بسبب عطل فى الكمبيوتر "على مستوى الشبكة".

وتمكن عدد محدود من الرحلات الجوية من العمل ولكن الحركة الجوية كانت مقيدة بشدة حيث كان المهندسون يكافحون لتحديد المشكلة وتصحيحها، مع اضطرار المراقبين إلى إدخال خطط الطيران يدويًا، تم إلغاء حوالى 500 رحلة وتأخير رحلات أخرى لساعات حتى قبل أن تعلن "ناتس" وهى مراقبى المجال الجوي فى المملكة أنها حددت وعالجت المشكلة، وذلك حسبما أفادت “ الجارديان” البريطانية.

وأفاد المسافرون فى المطارات فى المملكة المتحدة وحول أوروبا أنهم يواجهون حالة من الفوضى وعدم اليقين مع اغلاق مكاتب تسجيل الوصول كما لم تتمكن شركات الطيران من تأكيد ما إذا كانت رحلاتها ستغادر أو ستؤجل.

ومن المرجح أن يتسبب الانقطاع الطويل غير المعتاد فى انقطاع الخدمة لعدة أيام، مع حدوث تأخيرات عرضية من جانب الطاقم والطائرات التي تركت خارج مواقعها.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إن الركاب المقرر سفرهم اليوم الثلاثاء يمكنهم نقل رحلاتهم مجانًا، بينما حث مطار هيثرو مساء الاثنين الركاب على القدوم إلى المطار فقط إذا تم التأكد من تشغيل الرحلات الجوية.

وفى مطار جاتويك، حيث تم إلغاء حوالى 150 رحلة جوية، ولم تتمكن شركات الطيران بعد من تأكيد الرحلات الجوية التى ستعمل يوم الثلاثاء، ولكن من المفهوم أنها تتوقع بعض التأثير المستمر على جداولها.

وفقًا لبيانات من شركة التحليلات Cirium، تم إلغاء 232 رحلة طيران خارجية من المملكة المتحدة و271 رحلة داخلية.