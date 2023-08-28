الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عطل يضرب أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء بريطانيا

مراقبة الحركة الجوية
مراقبة الحركة الجوية في مطار هيثرو، فيتو

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن شركات طيران، اليوم  الإثنين، بوجود عطل في أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وتلقت "سكاي نيوز" تقارير عن إخبار ركاب على متن شركات طيران أخرى خارج المملكة المتحدة بأن شبكة مراقبة الحركة الجوية معطلة وسيتم تأجيل رحلتهم.

وقال مراقبو الحركة الجوية الوطنية، في بيان: "نواجه حاليا مشكلة فنية وقمنا بتطبيق قيود على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة. ويعمل المهندسون على العثور على العطل وإصلاحه"، وأضافوا: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا العطل".

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كما نشرت صفحة شركة الطيران "Loganair" على موقع "X"، المعروف سابقا باسم "تويتر": "لقد حدث عطل على مستوى الشبكة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح".

وأضافت: "الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير".

وتابعت: "إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار".

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