أنغام تكشف سبب وفاة عمها عماد عبد الحليم: الإدمان أنهى حياته (فيديو)

عماد عبد الحليم، كشفت الفنانة أنغام، كواليس وفاة عمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم، مؤكدة أنه توفي بسبب الإدمان.



علاقة أنغام بعمها عماد عبد الحليم

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخ عبر قناته علي "يوتيوب": "وفاة عمي كانت صعبة جدا عليّ، وفراقه كان صعبا، لإنه كان قريب مني وفارق العمر بيني وبينه زي الفرق بيني وبين أخويا خالد".



فتى أحلام أنغام

وتابعت: "كنت بعتبر عمي عماد عبد الحليم زي أخويا الكبير وصاحبي، وكنت بالنسبة له مهمة أوي، هو كان بالنسبة فتى أحلامي والرجل اللي بحب شكله".



Advertisements

شخصية عماد عبد الحليم

وتابعت:"عمي كان خفيف الظل وطيب وحنون عليا وعلى الكل، مات صغيرا وعمره 35 سنة وكنت متأكدة إن طريقته في حياته نهايتها موت محتوم".



آخر أيام عماد عبد الحليم

وقالت أنغام: "وقت وفاة عمي في التسعينات مكنش في وعيه بإنه يعاني من الإدمان وبقى مدمن، وفي الفترة دي كل اللي حواليه كان بيتعاملوا معاه بقسوة علشان مدمن مش من باب إنه مريض بحاجة إلى مساعدتهم، هو كان فعلا محتاج مساعدة كبيرة وطويلة وهو كان عايز وبيطلب المساعدة إنه يتخلص من الإدمان ويرجع شخص طبيعي".



وأضافت الفنانة أنغام: "مريت بفترة نسيت قيمتي وكم أنا مهمة في الدنيا، أحيانًا مقاومتي بتضعف من كتر ما بقاوم وبحاول طول الوقت أعافر ومش عايزة أتهد لكن أوقات الواحد مننا بيبقى عايز يسيب نفسه يتهد ويستسلم لشعور الإجهاد".

اقرا ايضا: - ليه حظي معاكي يادنيا كده.. حكاية المطرب الذي أبكى العندليب الأسمر ومات في ظروف غامضة.

حب الأب لابنته



وأكملت خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش بقناته على يوتيوب: "البنت لازم تشبع حب من أبوها علشان ما تروحش ضعيفة لأي شخص وتبحث عن الأب في شخص غير والدها".



زيجات أنغام وسر فشلها



وتابعت أنغام: "أنا اتجوزت أكتر من مرة، وأي جوازة اتجوزتها ما كنتش غير أنغام وعملت اللي أقدر عليه، ومش هقول أنا اللي غلطانة لكن هما ادعوا شخصيات غير اللي انتهينا بيها، وده كان سبب فشل الزواج وطلاقي".

أكبر درس لـ أنغام بعد الطلاق



وقالت: "بعد كل طلاق اكتشفت إن بعطي اللي قدامي حق هو ما يستحقهوش وبحاول أكبره جنبي وده مش صح لإنه مش بيعجب وبعد كده بينقلب عليا وبعترف إني ما كنتش حذرة في حاجات كتير، ومهم جدا أكون عندي حذر مع أي شخص بتعامل معاه بس خلاص مش هحب ولا أتجوز وعدم الحب قرار، ومبقاش فيا حمل أذية خالص إني أتزوج تاني".





في نفس اللقاء، قالت الفنانة أنغام: "أعطي للجانب الشخصي في الفترة الحالية 5 درجات من 10، ودايما بطلب من ربنا يشرح صدري، أنا بحب أكون أم في الأول وبعتبر نفسي شخص موهوب من عند ربنا، ومجتهدة وطموحة".

طفولة أنغام

وأضافت خلال لقائها مع أنس بوخش عبر قناته على يوتيوب: "الأمومة جزء من شخصيتي من طفولتي، وفيَّ أمومة لأمي وأختي وأخويا وأصحابي أحيانًا".

معاناة أنغام الحياتية



ولفتت أنغام: "أنا شبه أغنية أنا لما أحب أتكلم، ودي حالتي النفسية دلوقتِ، نفسي حد يسمعني، وطفولتي أحلى أيام حياتي وأصعبها في نفس الوقت، أحلى ذكرياتي وأصعب أيام حياتي لإنها ما كانتش طفولة عادية لسبب طريقة تعليمي لإنه كان موسيقى من عمر 6 سنين وده كان جزء من القسوة في الموضوع وكنت بدخل ألعب بيانو وأنا صوابعي هتتكسر من البرد وساعات نومي كانت قليلة لأني كنت بتنقل من البيت بمدينة نصر وأروح معهد الموسيقى، وأنا ما عشتش طفولتي".

مشاجرات والد ووالدة أنغام



وتابعت: "حياتي في البيت وأنا صغيرة ما كنتش عايشة في أسرة سعيدة وأنا طفلة وكانوا بيتعاملوا معايا على إني كائن فاهم، فكنت بشيل بدري حاجات مش عايزة أشيلها وأمي وأبويا اتجوزوا صغيرين فجزء من المعاناة في رأيي إني جئت طفل لأطفال وأمي كانت طفلة من جواها طفلة على الحياة وما اخترتش الزيجة، أمي اتجوزت في عمر الـ20 عامًا، وعقلها ما كانش لسه اكتمل لحمل المسؤولية، وذوقها في اختيار زوجها ما كانش اكتمل، عملوا أسرة في سن صغير وهما مش فاهمين حاجة، فأنا جيت كطفل غلبان في وسط الاتنين اللي مش فاهمين حاجة ومش عارفين هما عايزين إيه ودي كانت مشكلة كبيرة".

وأكملت أنغام حديثها قائلة: "قعدت 9 سنين الطفلة الوحيدة في الأسرة قبل خالد أخويا، فأخدت الـ9 العجاف الصعبين أوي وكنت حقل تجارب بالنسبة لهم، ولكن كان جدي وأعمامي بيدلعوني جدًّا، أنا استوعبت أمور وأنا صغيرة أنا ما كنتش عايزة أستوعبها، بس هو دا كان الوضع أبويا وأمي ما كنوش سعداء مع بعض وأمي كانت مقهورة ومش سعيدة ومش عايشة سنها ومش محبوبة كفاية من أبويا وما كانش حنون ولا عطوف عليها ودا انعكس عليَّ وأي عصبية بتطلع وغضب ولوم كان بيطلع عليَّ وأنا طفلة، كنت زي الكورة في البيت كل اللي زعلان من التاني يشوطني في البيت، الهروب من الوضع دا كان ساعات النوم القليلة وفترة الدراسة في معهد الموسيقى، طفولتي الحقيقة شُفتها في الكونفرستوار مش في البيت".



أصعب موقف مر على أنغام



وأضافت: "عمري ما بنسى أول مرة أبويا محمد علي سليمان، مد إيده على أمي وأنا كنت بحب أبويا في طفولتي بشكل هستيري، هما في اليوم دا ما عرفوش يداروا، ومن بعد اليوم دا سمحوا لنفسهم يضربوا بعض ويتخانقوا قدامي، وفاكرة إني لزقت نفسي في الحيطة وبابا جاي يسلم عليَّ قلت له لأ، وكنت صغيرة عمري مثلًا 4 سنين، ولزقت في الحيطة وقلت له لأ مش عايزة أبوسك، وهو ساعتها اتخض بس أنا زعلت جدًّا على أمي، ومن وقتها شُفت أبويا شخص تاني، والراجل اللي كنت بتشعلق في رقبته قلت لا مش عايزة أشوفه تاني، ومن وقتها ما عملتش كدا تاني وأنا مرتاحة، ودا كان أصعب موقف بالنسبة ليَّ وأخدت على عاتقي حماية ماما، واستوعبت حاجات وأنا مش مؤهلة ليها لأني كنت طفلة".





معاناة والدة أنغام



وتابعت: "أمي كملت وقبلت بالوضع الصعب اللي كانت عايشاه، وفي يوم من الأيام بمنتهى الغباء قلت لها وسألتها أنتِ ليه مكملة، وهي ردت بمنتهى الصراحة هعمل إيه وأروح فين بيكوا وما عنديش حاجة تانية أعملها، ومفيش حد من أهلها تروح تترمي في حضنه وتقول له خليني عندك شوية واحميني أو أقعد عندك لأن جدتي كانت ماتت وأبوها متوفَّى وهي صغيرة وإخواتها كل واحد في حياته، وهي الراجل الوحيد اللي عرفته في حياتها هو أبويا، وسابت شغلها وما بتعملش حاجة غير إنها زوجة وأم".