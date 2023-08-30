أنغام: مريت بحالات اكتئاب كتيرة في حياتي والأدوية فشلت معايا وما بحبش الشهرة لهذا السبب

أنغام، قالت الفنانة أنغام: "بحب الشهرة في النجاح لكن الشهرة لها جانب سلبي بيخليني أكرهها لأن الناس دايمًا مش بتبص ليَّ على إني إنسانة زيهم بيحطوني في قالب بعيد عن الإنسانية إني نجمة وما ينفعش أخطئ زيهم وبتحاسب عليها ودي الحاجة اللي بكرهها في الشهرة".



معاناة أنغام من الاكتئاب

وأضافت خلال لقائها مع أنس بوخش عبر قناته علي يوتيوب: "مريت بفترات اكتئاب كتيرة في حياتي، في سنين طويلة كنت مكتئبة جدًّا ووصلت لأدوية الاكتئاب وقعدت سنوات آخد أدوية اكتئاب وفشلت معايا فشل ذريع، وربنا ساعدني أخرج من حالة الاكتئاب وأولادي ساعدوني بدون أن يشعروا ولما تشبثت بالحياة وأنا بتطرد خارجها علشان عندي مستقبل بيكبر عايزة أشوفه وأفرح بيه وروحي متجددة في أولادي فرفضت فكرة إني أروح في سيل الاكتئاب".



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قصة الاكتئاب

وأكملت أنغام: "الفنانين مش بالضرورة بيكتئبوا أكتر من الناس العادية، وكل الناس بتحس وفيه أطفال تكتئب".



في نفس اللقاء، قالت الفنانة أنغام: "أعطي للجانب الشخصي في الفترة الحالية 5 درجات من 10، ودايمًا بطلب من ربنا يشرح صدري، أنا بحب أكون أم في الأول وبعتبر نفسي شخص موهوب من عند ربنا، ومجتهدة وطموحة".

طفولة أنغام

وأضافت خلال لقائها مع أنس بوخش عبر قناته على يوتيوب: "الأمومة جزء من شخصيتي من طفولتي، وفيَّ أمومة لأمي وأختي وأخويا وأصحابي أحيانًا".

معاناة أنغام الحياتية

ولفتت أنغام: "أنا شبه أغنية أنا لما أحب أتكلم، ودي حالتي النفسية دلوقتِ، نفسي حد يسمعني، وطفولتي أحلى أيام حياتي وأصعبها في نفس الوقت، أحلى ذكرياتي وأصعب أيام حياتي لإنها ما كانتش طفولة عادية لسبب طريقة تعليمي لإنه كان موسيقى من عمر 6 سنين وده كان جزء من القسوة في الموضوع وكنت بدخل ألعب بيانو وأنا صوابعي هتتكسر من البرد وساعات نومي كانت قليلة لأني كنت بتنقل من البيت بمدينة نصر وأروح معهد الموسيقى، وأنا ما عشتش طفولتي".

مشاجرات والد ووالدة أنغام

وتابعت: "حياتي في البيت وأنا صغيرة ما كنتش عايشة في أسرة سعيدة وأنا طفلة وكانوا بيتعاملوا معايا على إني كائن فاهم، فكنت بشيل بدري حاجات مش عايزة أشيلها وأمي وأبويا اتجوزوا صغيرين فجزء من المعاناة في رأيي إني جئت طفل لأطفال وأمي كانت طفلة من جواها طفلة على الحياة وما اخترتش الزيجة، أمي اتجوزت في عمر الـ20 عامًا، وعقلها ما كانش لسه اكتمل لحمل المسؤولية، وذوقها في اختيار زوجها ما كانش اكتمل، عملوا أسرة في سن صغير وهما مش فاهمين حاجة، فأنا جيت كطفل غلبان في وسط الاتنين اللي مش فاهمين حاجة ومش عارفين هما عايزين إيه ودي كانت مشكلة كبيرة".

وأكملت أنغام حديثها قائلة: "قعدت 9 سنين الطفلة الوحيدة في الأسرة قبل خالد أخويا، فأخدت الـ9 العجاف الصعبين أوي وكنت حقل تجارب بالنسبة لهم، ولكن كان جدي وأعمامي بيدلعوني جدًّا، أنا استوعبت أمور وأنا صغيرة أنا ما كنتش عايزة أستوعبها، بس هو دا كان الوضع أبويا وأمي ما كنوش سعداء مع بعض وأمي كانت مقهورة ومش سعيدة ومش عايشة سنها ومش محبوبة كفاية من أبويا وما كانش حنون ولا عطوف عليها ودا انعكس عليَّ وأي عصبية بتطلع وغضب ولوم كان بيطلع عليَّ وأنا طفلة، كنت زي الكورة في البيت كل اللي زعلان من التاني يشوطني في البيت، الهروب من الوضع دا كان ساعات النوم القليلة وفترة الدراسة في معهد الموسيقى، طفولتي الحقيقة شُفتها في الكونفرستوار مش في البيت".



أصعب موقف مر على أنغام

وأضافت: "عمري ما بنسى أول مرة أبويا محمد علي سليمان، مد إيده على أمي وأنا كنت بحب أبويا في طفولتي بشكل هستيري، هما في اليوم دا ما عرفوش يداروا، ومن بعد اليوم دا سمحوا لنفسهم يضربوا بعض ويتخانقوا قدامي، وفاكرة إني لزقت نفسي في الحيطة وبابا جاي يسلم عليَّ قلت له لأ، وكنت صغيرة عمري مثلًا 4 سنين، ولزقت في الحيطة وقلت له لأ مش عايزة أبوسك، وهو ساعتها اتخض بس أنا زعلت جدًّا على أمي، ومن وقتها شُفت أبويا شخص تاني، والراجل اللي كنت بتشعلق في رقبته قلت لا مش عايزة أشوفه تاني، ومن وقتها ما عملتش كدا تاني وأنا مرتاحة، ودا كان أصعب موقف بالنسبة ليَّ وأخدت على عاتقي حماية ماما، واستوعبت حاجات وأنا مش مؤهلة ليها لأني كنت طفلة".





معاناة والدة أنغام

وتابعت: "أمي كملت وقبلت بالوضع الصعب اللي كانت عايشاه، وفي يوم من الأيام بمنتهى الغباء قلت لها وسألتها أنتِ ليه مكملة، وهي ردت بمنتهى الصراحة هعمل إيه وأروح فين بيكوا وما عنديش حاجة تانية أعملها، ومفيش حد من أهلها تروح تترمي في حضنه وتقول له خليني عندك شوية واحميني أو أقعد عندك لأن جدتي كانت ماتت وأبوها متوفَّى وهي صغيرة وإخواتها كل واحد في حياته، وهي الراجل الوحيد اللي عرفته في حياتها هو أبويا، وسابت شغلها وما بتعملش حاجة غير إنها زوجة وأم".