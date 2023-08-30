الأربعاء 30 أغسطس 2023
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دراسة: ثلث الفتيات في سن 18 باليابان قد لا ينجبن في المستقبل

فتيات اليابان، فيتو
فتيات اليابان، فيتو

قال معهد حكومي اليوم الأربعاء إن نحو ثلث الفتيات في سن 18 عاما باليابان قد لا ينجبن أبدا، في أحدث بيانات تشير إلى معركة شاقة بانتظار البلاد لوقف تناقص أعداد السكان في الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقدر المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي في تقرير له أن 33.4 بالمئة من الفتيات المولودات في عام 2005 لن ينجبن. وقدر أن النسبة ستكون 24.6 بالمئة في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، و42 بالمئة في أسوأها.

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ووعد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في يونيو بمعالجة الأزمة السكانية بإجراءات “غير مسبوقة” تشمل زيادة المبالغ المالية المقدمة للعائلات التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.

غير أن استطلاعا للرأي أجرته وكالة أخبار كيودو ونشرته بعد ذلك بقليل أظهر أن حوالي ثلثي الشعب لا يشعر بتفاؤل إزاء جدوى السياسات السياسات الجديدة.

 

عدد الأطفال في اليابان ينخفض منذ أكثر من أربعة عقود

وقالت آنا تاناكا (23 عاما) لرويترز “مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لا أعتقد أن الناس يشعرون بأنهم قادرون على تحمل نفقات تربية أطفال أو أنهم سيقولون بارتياح إنهم يرغبون في إنجاب أطفال”.

وتظهر استطلاعات للرأي أن عدد الأطفال في اليابان ينخفض منذ أكثر من أربعة عقود مع تراجع الرغبة في الزواج والإنجاب وزيادة المخاوف من الأمور المادية.

وقال ميهو إيواساوا مدير إدارة أبحاث التغيرات السكانية في المعهد إن الناس يتزوجون في سن متأخرة مما يؤدي إلى انخفاض معدل المواليد.

وتظهر البيانات الحكومية أن الفتيات اللاتي تزوجن لأول مرة في عام 2020 بلغ متوسط أعمارهن 29.4 أي بزيادة قدرها 3.9 سنة عن عام 1985.

وقال إيواساوا إن الزواج في أواخر الثلاثينيات غالبا ما يؤدي إلى إنجاب طفل واحد فقط، إن حدث إنجاب أصلا.

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