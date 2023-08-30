رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

من أجل إثبات سلامة المحطة النووية، تناول رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خلال اجتماع مع مسؤولين في فوكوشيما، مأكولات بحرية تم "اصطيادها في مياه المحطة" عقب إعلان الحكومة بدء تصريف المياه المعالجة من المحطة النووية بالبحر.

وكانت اليابان قد بدأت في الـ24 من أغسطس الحالي، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وفق مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط

فيما تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط.. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم الذي لا يشكل خطرا إلا إذا وجد بكميات كبيرة ومركزة.

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من جانبها، كانت الصين قد نددت ببدء تصريف مياه فوكوشيما معتبرة أنه عمل "أناني وغير مسؤول"، وأرسلت كل من بكين وموسكو لليابان طلبات لتوضيح الوضع المتعلق بالمياه التي تطرح في البحر من محطة فوكوشيما الكهروذرية المنكوبة.

وبدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ارتياح بلاده "إزاء خطط اليابان وتعتبرها آمنة، وهي تلبي المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الأمن النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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