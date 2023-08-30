عبد الله خالد رئيسًا لمجلس إدارة شركة المهندس للتأمين وعبد الصادق نائبًا

وافق مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، في اجتماعه اليوم الأربعاء، علي إعادة تشكيل المجلس.

وضم التشكيل الجديد، كلًا من، عبد الله خالد عبد الله، رئيسًا للمجلس غير تنفيذي، ممثلا عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي " تكنولويس"، وخالد عبد الصادق، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبا تنفيذي، من ذوي الخبرة.

عبد الله خالد ،فيتو

وتضم قائمة الأعضاء كلًا من، محمد رأفت عبد الحميد، ومحمد خالد عبد الله ، ممثلين عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي " تكنولويس"، بالاضافة الي أحمد بغدادي، ونزهي غليوم ، وهاني عزام، ممثلين عن الشركة القابضة المصرية الكويتية.

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كما ضم التشكيل الجديد، المهندسة غادة مصطفي لبيب، ممثلا عن صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين، والمهندس ياسر حسن عبد الله، ممثلا عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، علاو ة علي مؤمن مختار ونهال سامي، عضوان مستقلان.

خالد عبدالصادق،فيتو

في سياق متصل، وافق مجلس إدارة المهندس للتأمين علي إعادة تشكيل اللجان، والتي تتكون من خمس لجان، هي المراجعة والاستثمار والحوكمة، بالاضافة الي لجان الترشيحات، والمخاطر.

تجدر الاشارة الى أن شركة المهندس للتأمين هي من أوائل الشركات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق المصرية، وهي خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 ومسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 6 لسنه 1980.

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