الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يكرم أيمن قنديل بمناسبة ترقيته

حفل تكريم أيمن قنديل،فيتو
حفل تكريم أيمن قنديل،فيتو

كرم علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وبعض رواد وقادة قطاع التأمين المصري أيمن قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتامين والعضو المنتدب لشركة اكسا مصر بمناسبة ترقيته وتوليه دورًا قياديًا جديدًا في أسواق أكسا الدولية.

وكان أيمن قنديل قد انضم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين منذ عام 2021 في بداية دورة مجلس إدارة الاتحاد الحالية حتى عام 2023، كما شغل أيمن قنديل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في العديد من الشركات العالمية خلال مسيرته المهنية.

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وقام عدد من قيادات شركات التأمين المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بإلقاء بعض كلمات الشكر والتقدير عن فترة عضويته بمجلس إدارة الاتحاد متمنيا له المزيد من النجاح والتميز خلال منصبه الجديد.

                                                       

وجاء هذا التكريم في إطار التقليد الذي اتبعه الاتحاد المصري للتأمين خلال السنوات الماضية بتكريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكوادر قطاع التأمين السابقين بالسوق المصري، وما قدمه ايمن قنديل من جهود للنهوض بصناعة التامين في مصر.

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