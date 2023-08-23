الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

للنشر الساعة 5، تغطيات ومزايا وثائق التأمين الطبي لمواجهة الحالات الحرجة

التأمين الطبي، فيتو
التأمين الطبي، فيتو

وثائق التأمين الطبي المحلي هي وثائق تستهدف خططًا توفر للعميل ولعائلته خدمات رعاية طبية عالية الجودة مع الاستفادة من تطبيق مخصص على الهاتف لتكون أقرب إلى جميع الخدمات التي تحتاجها.

 

مزايا التأمين الطبي

يعتبر التأمين الطبي من الأنواع التأمينية ذات الطلب العالي في وقتنا الراهن، وذلك للمنافع العديدة التي يقدمها للعملاء. ولذلك تتنافس شركات التأمين لتقديم برامج مميزة في التأمين الطبي من خلال برامج ثابتة وبرامج متغيرة.

 

توفر شركات التأمين الطبي تغطيات التأمين الطبي للأفراد، والذي يضمن لحملة وثائق التأمين ولأسرهم  الحماية والأمان من خلال تغطيات كاملة لنفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفى دون تكاليف إضافية تؤثر في استقرارهم المادي.

Advertisements

وتشمل تغطيات التأمين الطبي للأفراد: 

- الكشوفات والتحاليل والأشعات عدا الأمراض السابقة للتعاقد.

- العمليات والإقامة في المستشفى والطوارئ والعيادات الخارجية. 

- طلب وتوصيل الأدوية في أي وقت وأي مكان. 

- تغطية خاصة للحمل والأسنان وكشف النظر.


وهناك تغطيات إضافية تتمثل فى تأمين الامراض الحرجة والأمراض المستعصية كالتالي:  

تأمين الأمراض الحرجة أو التأمين ضد الأمراض المستعصية، ويحصل المريض على تغطية شاملة تتكفل بالعلاج والأشعة والفحوصات المطلوبة على الأمراض الحرجة.. ونستعرض التغطيات كالتالي:

تغطية  الأورام والسرطانات والسكتة الدماغية وغيرها. حيث إنه في السابق؛ نسب النجاة من تلك الأمراض مرتفعة، ولكن بفضل التقدم في الطب؛ ازداد معدل الشفاء من تلك الأمراض والتي كانت تعتبر مميتة فيما سبق ويتكبد فيها المريض تكاليف عالية أكثر مما يستطيع التحمل. ولذلك توفر شركات التأمين التغطيات التأمينية للحالات الحرجة كالتالي: 
- تغطية نفقات تلك الأمراض ولكن إلى حد معين، فمصاريف تغطية الفحوصات والعلاجات الخاصة بها تكون مرتفعة جدًّا، مما يجعلها غير كافية لتغطية الجزء المتبقي من تكلفة البقاء في المستشفى وغير ذلك. 


- الهدف من وجود تأمين للأمراض الحرجة هو تقليل التحمل المادي على أصحاب الأمراض، بالإضافة إلى ذلك استكمال مزايا التغطية الطبية التي يقدمها التأمين الصحي العام. 


- يختلف الأطباء حول وصف المرضى بأنهم أصحاب أمراض مستعصية، ولا يمكن تصنيف كل الأمراض التالية على أنها حالات حرجة، وتشمل: السرطانات، وتشمل أنواع معينة من السرطان السكتات الدماغية. الأزمة القلبية. الشلل. الفشل الكلوي. جراحات مجازة الشريان التاجي أو رأب الأوعية. زراعة ونقل الأعضاء الجسدية المختلفة. الزهايمر. 

تعرف على الفارق بين التأمين التجاري والتكافلي

الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الأمراض المستعصية التأمين الطبى السكتة الدماغية العيادات الخارجية انواع التامين العلاج والأدوية

مواد متعلقة

تعرف على الفارق بين التأمين التجاري والتكافلي

التفاصيل الكاملة لتوصيات اللجنة المالية بالشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2023 /2024

صفاء أبو السعود تشارك في حفل ختام مهرجان إبداع

الرئاسة في أسبوع..السيسي يشارك في القمة العربية بجدة ويستقبل سلطان عمان بالاتحادية..ويفتتح اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

الحياة في العوينات

أستون مارتن تطلق سيارة دي بي 12 أول سيارة سياحية فائقة في العالم

بين التجديد الديني والأصل الشرعي، دليلك الكامل لمعرفة رأي الأزهر في قانون الوصاية

تعرف على تطور العلاقات المصرية العمانية تزامنا مع زيارة السلطان هيثم لمصر

الأكثر قراءة

الاتحاد السكندري: هذه تفاصيل فيديو مورينيو ومفاجآت في لائحة العشري

قبل عرضه، عدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة

اليوم، امتحان مواد “الأحياء والأدب والتفسير” لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

للنشر الساعة 5، تغطيات ومزايا وثائق التأمين الطبي لمواجهة الحالات الحرجة

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

أسامة ربيع: بدء سحب السفينة التي تعطلت في قناة السويس

قصة كفاح عمرها أكتر من 60 سنة.. حكاية عم سيد أقدم صنايعي بوابير جاز في الدقهلية (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية