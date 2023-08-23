للنشر الساعة 5، تغطيات ومزايا وثائق التأمين الطبي لمواجهة الحالات الحرجة

وثائق التأمين الطبي المحلي هي وثائق تستهدف خططًا توفر للعميل ولعائلته خدمات رعاية طبية عالية الجودة مع الاستفادة من تطبيق مخصص على الهاتف لتكون أقرب إلى جميع الخدمات التي تحتاجها.

مزايا التأمين الطبي

يعتبر التأمين الطبي من الأنواع التأمينية ذات الطلب العالي في وقتنا الراهن، وذلك للمنافع العديدة التي يقدمها للعملاء. ولذلك تتنافس شركات التأمين لتقديم برامج مميزة في التأمين الطبي من خلال برامج ثابتة وبرامج متغيرة.

توفر شركات التأمين الطبي تغطيات التأمين الطبي للأفراد، والذي يضمن لحملة وثائق التأمين ولأسرهم الحماية والأمان من خلال تغطيات كاملة لنفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفى دون تكاليف إضافية تؤثر في استقرارهم المادي.

Advertisements

وتشمل تغطيات التأمين الطبي للأفراد:

- الكشوفات والتحاليل والأشعات عدا الأمراض السابقة للتعاقد.

- العمليات والإقامة في المستشفى والطوارئ والعيادات الخارجية.

- طلب وتوصيل الأدوية في أي وقت وأي مكان.

- تغطية خاصة للحمل والأسنان وكشف النظر.



وهناك تغطيات إضافية تتمثل فى تأمين الامراض الحرجة والأمراض المستعصية كالتالي:

تأمين الأمراض الحرجة أو التأمين ضد الأمراض المستعصية، ويحصل المريض على تغطية شاملة تتكفل بالعلاج والأشعة والفحوصات المطلوبة على الأمراض الحرجة.. ونستعرض التغطيات كالتالي:

تغطية الأورام والسرطانات والسكتة الدماغية وغيرها. حيث إنه في السابق؛ نسب النجاة من تلك الأمراض مرتفعة، ولكن بفضل التقدم في الطب؛ ازداد معدل الشفاء من تلك الأمراض والتي كانت تعتبر مميتة فيما سبق ويتكبد فيها المريض تكاليف عالية أكثر مما يستطيع التحمل. ولذلك توفر شركات التأمين التغطيات التأمينية للحالات الحرجة كالتالي:

- تغطية نفقات تلك الأمراض ولكن إلى حد معين، فمصاريف تغطية الفحوصات والعلاجات الخاصة بها تكون مرتفعة جدًّا، مما يجعلها غير كافية لتغطية الجزء المتبقي من تكلفة البقاء في المستشفى وغير ذلك.



- الهدف من وجود تأمين للأمراض الحرجة هو تقليل التحمل المادي على أصحاب الأمراض، بالإضافة إلى ذلك استكمال مزايا التغطية الطبية التي يقدمها التأمين الصحي العام.



- يختلف الأطباء حول وصف المرضى بأنهم أصحاب أمراض مستعصية، ولا يمكن تصنيف كل الأمراض التالية على أنها حالات حرجة، وتشمل: السرطانات، وتشمل أنواع معينة من السرطان السكتات الدماغية. الأزمة القلبية. الشلل. الفشل الكلوي. جراحات مجازة الشريان التاجي أو رأب الأوعية. زراعة ونقل الأعضاء الجسدية المختلفة. الزهايمر.