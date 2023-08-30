ابدأ تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية

تعلن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية من الآن وحتى انتهاء فترة التسجيل يوم 9/9/2023، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمبادرة

"ابدأ": https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec

ويُتاح التقديم للالتحاق بمدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، والمتخصصة بمجال اللوجستيات، وفيما يلي نستعرض أهم شروط الالتحاق بالمدارس لعام 2023-2024

أولًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر:

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس).

ثانيًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط:

- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية).

وجدير بالذكر أنه تم إتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية وطلاب المدارس الدولية،والطلاب المصريين العائدين من الخارج، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والحاصلين على الإعدادية للعام السابق، والراغبين في تغيير نوعية التعليم للالتحاق بمدراس "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية بمدينتي بدر، ودمياط. وللتسجيل للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

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https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.