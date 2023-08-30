أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

قال الدكتور إيهاب حفظي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجوز الجلوس في جلسات النميمة، حتى ولو لم يشارك معهم فيما يفعلون لأنها جلسة خبيثة، مضيفا: "هل يجوز الجلوس مع من يشربون الخمر، حتى لو لم يشرب الخمر؟".

جزاء المشاركة في جلسات النميمة

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس: "الإنسان الذي يجلس مع من يقومون بالنميمة عليه اتقاء الشبهات فهو مشارك في الإثم، حتى ولو لم يتحدث، فمجرد سكوته هو موافقة على ما يقولون، وعليك نفسك الآثم".



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واستكمل: "حتى ولو ذكرت شخصا بما هو فيه، يعنى لو هو شخص سيئ وأنت ذكرت هذا، فقد اغتبته، كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما سأله أحد الصحابة، فقال: لو ذكرت ما فيه فقد اغتبته، ولو لم يكن فيه فقد بهته".

إيهاب حفظي: هذا المرض يدمر المجتمعات

وقال الدكتور إيهاب حفظى، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الإنسان يجب شرعا كلامه حسن وفعله حسن، ولابد أن يتطابق الفعل مع الكلام، لافتا إلى أن هناك ما يدمر المجتمعات وهى إن الإنسان يقول ما لا يفعل.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس،: "من يتكلم ويكتب طبقا لهواه وما امرته به نفسه الأمارة بالسوء، فالله سبحانه وتعالى أن نقول للناس حسنا، والمشكلة الآن أن الفعل لا يتطابق مع القول، الإنسان يقول ولا يفعل".

واستكمل: "من ينشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى، ويدعى كذبا إنه يملك سيديهات ويعرف ويعلم، فهذا كذب عظيم وبهتان عظيم".

