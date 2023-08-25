الجمعة 25 أغسطس 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري: هذه الأعمال تجعل عداد الحسنات شغال حتى بعد الوفاة

الشيخ أيمن الحجار،
الشيخ أيمن الحجار، فيتو

قال الدكتور ايمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك ميزة للشريعة الإسلامية، وهى عدم انقطاع عمله بعد وفاته، ويأخذ عليها حسنات، مضيفا: "الإنسان يموت ويبقى عداد الحسانات شغال عليه، وهو العمل الذى لا يقصر عليه". 

فضل الصدقة 

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس: "الصلاة تقتصر على صاحبها، ويأخذ عليها حسنات، لكن الصدقة لا تقتصر عليه فقط ولا تقتصر على الوقت الذى تصدق فيه".

واستكمل: "عمر الإنسان الانتاجى لا يقاس بالزمن، لكن بالأعمال والاهداف الصالحة، يعنى واحد تصدق لمساعدة طالب وأصبح  طبيبا ونفع الناس يبقى لسه عداد حسنات شغال رغم وفاتك".
 

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أيمن الحجار: الإنسان سيحاسب على عدم استثماره للوقت

وقال الدكتور ايمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا إن الصحة والوقت، نعمتان لا يعلم قيمتهما الناس وبالتالي يخسروا فيهما، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما الناس الصحة والفراغ".

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس: "لذلك الامام بن الجوزى، قال الناس ما بين اثنين، واحد عنده صحة لكن وقته مشغول، والاخر عنده وقت لكن ليس عنده صحة".


واستكمل: "الانسان محاسب على وقته يوم القيامة، وهذا تفسير للحديث النبوى كفى بالمرء إثما ان يضيع من يقود، يعنى أكبر اثم يرتكبه الانسان لما يضيع اولاده او زوجته او من يعولهم".  

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