الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء  الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستثمر طاقات الشباب والأطفال فى الطريق الصحيح، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكتشف طاقات الأطفال والشباب.

 

كيفية تعامل النبي مع الشباب 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم،  المذاع على فضائية الناس: "سيدنا عبدالله بن عباس، اكتشف فيه ذكاء فى فهم القرآن الكريم، فاختصه بدعاء إن ربنا يفقهه فى الدين، فسيدنا عبدالله عباس، بعد وفاة سيدنا النبى كان يخرج للصحابة ليجمع منهم الأحاديث، حتى يحقق دعوة سيدنا النبى". 

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وأوضح: "لازم نتعلم من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  كيف كان يربي ويستثمر طاقات الأبناء، وعلينا ان نغرس فى الابناء اهمية العلم واستثمار طاقاتهم".

 

أبو اليزيد سلامة: هذا الشاب أعده سيدنا النبى للقيام بأعظم مهمة فى تاريخ البشرية

وفي سياق متصل قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستثمر طاقات الشباب والأطفال فى الطريق الصحيح، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكتشف طاقات الأطفال والشباب.

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، المذاع على فضائية الناس،: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  كلف سيدنا زيد بن ثابت بأعظم مهمة فى تاريخ البشرية وهى جمع القرآن الكريم، واعده جيدا لهذا واستثمر ذكائه، منذ صغره". 


وأوضح: "عندما جاء سيدنا أبو بكر لاختيار من يقوم جمع القرآن قال له سيدنا عمر علينا بزيد، وكان شابا وقتها، فتم تعيينه أميرا على جامعى القرآن الكريم".

 

عالم بالأزهر: بعض الآباء يرتكبون جريمة فى حق أبنائهم

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الحوار بين الآباء وأبنائهم ضرورى للغاية، مضيفا: "مهم تكلم ابنك وتسمعه وبلاش تقوله كلمة فيها انتقاص منه، بلاش تقوله يا ولد، لازم يكون فى حنان وتدليع".
 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "مفيش حد فى القرآن نادى على ابنه باسمه مجرد، لا كلهم قالوا (يا بنى)، مهم نحافظ على علاقة الإخوات ببعضهم البعض حتى لا يكون فى تدخل من الشيطان لزرع العداوة بينهم".
 

واستكمل: "لازم نعلم العلاقة بينهم وبين الشيطان، بعض الآباء يرتكبون جريمة تجاه أبنائهم، فى إنهم بيقولوا لهم إن الشيطان كائن مخيف من الصغر، وبيقولوا لهم عشان ينام العفريت هيجى"، مشيرا إلى أنه لابد أن نعلم الأبناء إن الشيطان ليس عليك سلطان، وإنه فقط يحاول العداوة بينك وبين الناس.

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الأزهر الشريف سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم كيفية تعامل النبي مع الشباب أبو اليزيد سلامة

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