الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

الرئيس الباكستاني
الرئيس الباكستاني عارف علوي، فيتو

كشفت صحيفة The News  الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الباكستاني عارف علوي، يطالب بزيادة راتبه الشهري الرسمي بنحو 1.5 مرة، وذلك بأثر رجعي. 

 

تعديل القانون الذي ينظم راتب الرئيس

ووفق الصحيفة، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل أغسطس 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.

وفي الوقت الحالي، يتقاضى علوي 846550 روبية باكستانية، أي ما يعادل 2793 دولارا شهريا.. وإذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة، فسيتم زيادة راتبه إلى 1024325 روبية باكستانية (3380 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2021 وإلى 1229190 روبية (4056 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2023.

Advertisements

4 ملايين روبية باكستانية إضافية

كما سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.

ووفق الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه "يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما".

زيادة راتب رئيس المحكمة العليا

وفي هذا الصدد يشار إلى أن راتب رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، بلغ 1024324 روبية باكستانية (3,380 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 يوليو 2021، فيما تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية (4056 دولارا).

أنوار الحق كاكار يؤدي اليمين رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

تعيين أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

صحيفة The News الباكستانية الرئيس الباكستاني عارف علوي مكتب الرئاسة الباكستانية راتب رئيس الدولة روبية باكستانية رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان عمر عطا بانديال

مواد متعلقة

مقتل جندي إيراني برصاص قناص على الحدود مع باكستان

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

الجونة تنفي امتلاك عائلة زيلينسكي فيلا في المدينة

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية