رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

كشفت صحيفة The News الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الباكستاني عارف علوي، يطالب بزيادة راتبه الشهري الرسمي بنحو 1.5 مرة، وذلك بأثر رجعي.

تعديل القانون الذي ينظم راتب الرئيس

ووفق الصحيفة، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل أغسطس 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.

وفي الوقت الحالي، يتقاضى علوي 846550 روبية باكستانية، أي ما يعادل 2793 دولارا شهريا.. وإذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة، فسيتم زيادة راتبه إلى 1024325 روبية باكستانية (3380 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2021 وإلى 1229190 روبية (4056 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2023.

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4 ملايين روبية باكستانية إضافية

كما سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.

ووفق الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه "يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما".

زيادة راتب رئيس المحكمة العليا

وفي هذا الصدد يشار إلى أن راتب رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، بلغ 1024324 روبية باكستانية (3,380 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 يوليو 2021، فيما تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية (4056 دولارا).