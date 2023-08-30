مصرع وإصابة 21 شخصا بحادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر (صور)

لقى شخص مصرعه وأصيب 20 آخرين فى حادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر.

مصرع واصابة 21 شخصا فى حادث تصادم اتوبيسان اعلى الطريق الاوسطي بأكتوبر(صور)

مصرع واصابة 21 شخصا فى حادث تصادم اتوبيسان اعلى الطريق الاوسطي بأكتوبر(صور)



تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين أعلى الطريق الأوسطي القادم من الفيوم قبل نزلة حدائق أكتوبر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيسين ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 21 وجرى نقلهم إلى مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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