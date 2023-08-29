أخبار الفن اليوم: طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد.. ونجوم أولاد حريم كريم يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طلاق مصممة الأزياء علياء بسيوني من المطرب أحمد سعد.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد
أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما فتاتين وهما (عاليا ومريم).
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، قصة حب وضعت المطرب على التراك وانتهت بعد عامين
اليوم كُتب السطر الأخير في قصة حب المطرب أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني بعد عامين فقط من ارتباطهما.
أنغام تكشف عن موقف صعب تسبب في كراهيتها لوالدها (فيديو)
قالت الفنانة أنغام: "أعطي للجانب الشخصي في الفترة الحالية 5 درجات من 10، ودايما بطلب من ربنا يشرح صدري، أنا بحب أكون أم في الأول وبعتبر نفسي شخص موهوب من عند ربنا، ومجتهدة وطموحة".
بالحلق والسبحة، عز الأسطول يغرد في مهرجان القلعة (فيديو)
لفت المطرب عز الأسطول، الأنظار بإطلالته علي المسرح، وذلك بوضع حلق في أذنه، وكذا ارتداء سبحة في يده.
أزمة سارة زكريا في الساحل الشمالي، تحرك رسمي ضد مطربة "تيجي نتجوز في السر" بسبب الألفاظ الخارجة
تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة اللبنانية سارة زكريا محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حفلها الذي أقيم مؤخرا في الساحل الشمالي، وشاركها فيه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حيث رددت خلال الحفل عددا من الكلمات الخارجة.
مرايات، حمزة نمرة يطرح أحدث أغنيات ألبومه الصيفي غدا
يطرح المطرب حمزة نمرة غدا الأربعاء أغنيته الجديدة “مرايات” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
نجوم أولاد حريم كريم يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)
احتفل اليوم أبطال وصناع فيلم “أولاد حريم كريم” بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.
ماجدة الرومي تحيي حفلا في سلطنة عمان 17 أكتوبر المقبل
تحيي الفنانة ماجدة الرومي حفلا في سلطنة عمان خلال شهر أكتوبر المقبل.
محمد رمضان يعلن عودة أغنية "خمسة كل خميس" بعد حجبها 3 أسابيع عبر يوتيوب
أعلن الفنان محمد رمضان عودة أغنية “خمسة كل خميس” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد حجبها لمدة 3 أسابيع.
أنغام: طفولتي أصعب أيام حياتي (فيديو)
تحل النجمة أنغام، ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في حلقة خاصة من برنامجه الشهير عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.
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