أخبار الفن اليوم: طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد.. ونجوم أولاد حريم كريم يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طلاق مصممة الأزياء علياء بسيوني من المطرب أحمد سعد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما فتاتين وهما (عاليا ومريم).

اليوم كُتب السطر الأخير في قصة حب المطرب أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني بعد عامين فقط من ارتباطهما.

قالت الفنانة أنغام: "أعطي للجانب الشخصي في الفترة الحالية 5 درجات من 10، ودايما بطلب من ربنا يشرح صدري، أنا بحب أكون أم في الأول وبعتبر نفسي شخص موهوب من عند ربنا، ومجتهدة وطموحة".

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لفت المطرب عز الأسطول، الأنظار بإطلالته علي المسرح، وذلك بوضع حلق في أذنه، وكذا ارتداء سبحة في يده.

تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة اللبنانية سارة زكريا محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حفلها الذي أقيم مؤخرا في الساحل الشمالي، وشاركها فيه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حيث رددت خلال الحفل عددا من الكلمات الخارجة.

يطرح المطرب حمزة نمرة غدا الأربعاء أغنيته الجديدة “مرايات” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

احتفل اليوم أبطال وصناع فيلم “أولاد حريم كريم” بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

تحيي الفنانة ماجدة الرومي حفلا في سلطنة عمان خلال شهر أكتوبر المقبل.

أعلن الفنان محمد رمضان عودة أغنية “خمسة كل خميس” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد حجبها لمدة 3 أسابيع.

تحل النجمة أنغام، ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في حلقة خاصة من برنامجه الشهير عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.