الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نجوم أولاد حريم كريم يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

نجوم أولاد حريم كريم
نجوم أولاد حريم كريم يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم، فيتو

فيلم أولاد حريم كريم، احتفل اليوم أبطال وصناع فيلم “أولاد حريم كريم” بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر العرض أبطال الفيلم: مصطفى قمر، وبشرى، وعلا غانم، وداليا البحيري، وبسمة، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وغيرهم.

ومؤخرا حقق برومو فيلم "أولاد حريم كريم" 3 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

وحددت الشركة المنتجة يوم 30 أغسطس الجاري كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إللا مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت  وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم أولاد حريم كريم مصطفى قمر داليا البحيري بشري اخبار الفن

مواد متعلقة

علا غانم لـ"فيتو": كنت خايفة من أولاد حريم كريم وهذا مصير مسلسل توحة (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا في الجونة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أنغام تكشف عن موقف صعب تسبب في كراهيتها لوالدها (فيديو)

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

عماد البناني يكشف موقفه من تقسيط غرامة كهربا

بعد الإعلان عن عدم طرحه على بطاقات التموين.. أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 30-8-2023 في مصر

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على كنز في نيوزيلندا

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية والحسد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

المزيد
الجريدة الرسمية