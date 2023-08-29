نجوم أولاد حريم كريم يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

فيلم أولاد حريم كريم، احتفل اليوم أبطال وصناع فيلم “أولاد حريم كريم” بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر العرض أبطال الفيلم: مصطفى قمر، وبشرى، وعلا غانم، وداليا البحيري، وبسمة، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وغيرهم.

ومؤخرا حقق برومو فيلم "أولاد حريم كريم" 3 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

وحددت الشركة المنتجة يوم 30 أغسطس الجاري كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج شهر سبتمبر المقبل.

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أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إللا مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.