مرايات، حمزة نمرة يطرح أحدث أغنيات ألبومه الصيفي غدا
حمزة نمرة، يطرح المطرب حمزة نمرة غدا الأربعاء أغنيته الجديدة “مرايات” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
ويطرح حمزة نمرة الأغنية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة عبر يوتيوب وجميع منصات الموسيقى.
وكان حمزة نمرة طرح الأسبوع الماضي أغنية “عالم كدابة” من كلمات حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.
ألبوم حمزة نمرة الجديد
ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال ألبومه الصيفي الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.
ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.
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