طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، قصة حب وضعت المطرب على التراك وانتهت بعد عامين

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، اليوم كُتب السطر الأخير في قصة حب المطرب أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني بعد عامين فقط من ارتباطهما.

وأعلنت علياء بسيوني طلاقها رسميا من أحمد سعد في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام قالت فيه: إن أحمد سعد هو من أراد الطلاق وتسبب في خراب بيتها رغم كل ما قدمته له ووقوفها بجانبه طيلة الفترة الماضية.

زواج أحمد من علياء منح المطرب الكثير من الاستقرار وأحدث فارقا كبيرا في مشوراه الفني، وذلك لما منحته له من استقرار أسري كان في أشد الحاجة إليه بعد ثلاث زيجات فاشلة.

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استقرار علاقة أحمد وزوجته لفت أنظار الجميع لدرجة أن عمرو سعد شقيق المطرب أشاد بدور علياء بسيوني في حياة أخيه، موضحا أنها أعادت له ترتيب حياته الأمر الذي انعكس على حياته المهنية والفنية وجعله يتربع على عرش الأغنية خلال الأشهر الماضية.

وخير دليل على ذلك، الأغاني الأخيرة لـ أحمد سعد التي حققت رواجا غير مسبوق في مشواره الفني من بينها أغنية “إيه اليوم الحلو ده” وانتهاءً بأغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” وبينهما أيضا عدد من الأغاني الناجحة والتي جعلت سعد أحد أبرز وأميز المطربين الموجودين على الساحة مصريا وعربيا.

لكن وللأسف سرعان ما انتهت هذه العلاقة بعد مرور نحو سنتين على زواجهما ورغم أن سعد استقبل منذ فترة قليلة ابنته الثانية من علياء بسيوني.

سعد لديه من علياء بسيوني ابنتين هما عاليا، ومريم والأخيرة رزقا بها قبل أسابيع فقط.

زيجات أحمد سعد السابقة

وسبق لـ أحمد سعد أن تزوج قبل علياء بسيوني ثلاث مرات الأولى كانت من لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودي، لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا وانتهت بالطلاق.

ريم البارودي

الزيجة الثانية كانت من الفنانة ريم البارودي وظلت تجمعهما قصة حب طويلة قبل الزواج لكن الزواج نفسه لم يستمر أكثر من أسبوع.

سمية الخشاب

أما الزيجة الثالثة كانت من الفنانة سمية الخشاب وكانت تلك الزيجة كثيرة الخلافات وخرجت الأزمات بينهما إلى شاشات التليفزيون وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تلك الفترة هي الأسوأ لـ أحمد سعد على صعيد الغناء.