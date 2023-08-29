الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، قصة حب وضعت المطرب على التراك وانتهت بعد عامين

أحمد سعد وعلياء بسيوني،
أحمد سعد وعلياء بسيوني، فيتو

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، اليوم كُتب السطر الأخير في قصة حب المطرب أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني بعد عامين فقط من ارتباطهما.

 

وأعلنت علياء بسيوني طلاقها رسميا من أحمد سعد في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام قالت فيه: إن أحمد سعد هو من أراد الطلاق وتسبب في خراب بيتها رغم كل ما قدمته له ووقوفها بجانبه طيلة الفترة الماضية.

 

زواج أحمد من علياء منح المطرب الكثير من الاستقرار وأحدث فارقا كبيرا في مشوراه الفني، وذلك لما منحته له من استقرار أسري كان في أشد الحاجة إليه بعد ثلاث زيجات فاشلة.

Advertisements

 

 

استقرار علاقة أحمد وزوجته لفت أنظار الجميع لدرجة أن عمرو سعد شقيق المطرب أشاد بدور علياء بسيوني في حياة أخيه، موضحا أنها أعادت له ترتيب حياته الأمر الذي انعكس على حياته المهنية والفنية وجعله يتربع على عرش الأغنية خلال الأشهر الماضية.

 

وخير دليل على ذلك، الأغاني الأخيرة لـ أحمد سعد التي حققت رواجا غير مسبوق في مشواره الفني من بينها أغنية “إيه اليوم الحلو ده” وانتهاءً بأغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” وبينهما أيضا عدد من الأغاني الناجحة والتي جعلت سعد أحد أبرز وأميز المطربين الموجودين على الساحة مصريا وعربيا.

 

 

لكن وللأسف سرعان ما انتهت هذه العلاقة بعد مرور نحو سنتين على زواجهما ورغم أن سعد استقبل منذ فترة قليلة ابنته الثانية من علياء بسيوني. 

 

سعد لديه من علياء بسيوني ابنتين هما عاليا، ومريم والأخيرة رزقا بها قبل أسابيع فقط.

 

 

زيجات أحمد سعد السابقة

 

وسبق لـ أحمد سعد أن تزوج قبل علياء بسيوني ثلاث مرات الأولى كانت من لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودي، لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا وانتهت بالطلاق.

 

ريم البارودي

 

الزيجة الثانية كانت من الفنانة ريم البارودي وظلت تجمعهما قصة حب طويلة قبل الزواج لكن الزواج نفسه لم يستمر أكثر من أسبوع.

سمية الخشاب

 

أما الزيجة الثالثة كانت من الفنانة سمية الخشاب وكانت تلك الزيجة كثيرة الخلافات وخرجت الأزمات بينهما إلى شاشات التليفزيون وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تلك الفترة هي الأسوأ لـ أحمد سعد على صعيد الغناء.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد سعد علياء بسيوني طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

فاروق جعفر يكشف عن تكتل من اللاعبين القدامى لخوض انتخابات الزمالك

فائدة تبدأ من 5%، تفاصيل برنامج التمويل الميسر "مشروعك"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، قصة حب وضعت المطرب على التراك وانتهت بعد عامين

مدحت العدل: تقسيط غرامة كهربا ليس من صلاحيات عماد البناني

أزمة السجائر، رحلة البحث عن الدخان في إمبراطورية باب البحر

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية