الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يعلن عودة أغنية "خمسة كل خميس" بعد حجبها 3 أسابيع عبر يوتيوب

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

محمد رمضان، أعلن الفنان محمد رمضان عودة أغنية “خمسة كل خميس” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد حجبها لمدة 3 أسابيع.

 

وكتب محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عودة (أغنية خمسة كل خميس) بعد حجبها ٣ أسابيع.. الحمد لله".

 

ومؤخرا علق الفنان محمد رمضان، على حصوله على جائزة أفضل ممثل باختيار الجمهور بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، عن دوره بمسلسل “جعفر العمدة”.

 
سحر مدينة العلمين

وقال محمد رمضان: "دايمًا فرحانين ببلدنا ومدينة العلمين الساحرة ومش مصدق إن المدينة دي خلصت في وقت قياسي".

 

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جائزة الجمهور

وتابع: "إحنا شغالين علشان الجمهور والمهرجان معمول علشان الجمهور والناس اللي حضرت علشان الجمهور وعلشان كده الجائزة دي غالية وعزيزة عليا".

 

 
طلب محمد رمضان

وطالب محمد رمضان فريق عمل مسلسل “جعفر العمدة” الصعود إلى المسرح لالتقاط معه صورة فوتوغرافية، قائًلا: "إيمان العاصي وأحمد فهيم ومحمد سامي وهالة صدقي ممكن تتفضلوا وتشاركوني الذكرى واللحظة العظيمة بحصولي على جائزة أفضل ممثل".

 

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