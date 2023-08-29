الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أحمد سعد وزوجته،
أحمد سعد وزوجته، فيتو

أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما فتاتين وهما (عليا ومريم).

 

وأعلنت علياء بسيوني طلاقها عبر حسابها على إنستجرام، وقالت إنه صاحب القرار وهو من تسبب في خراب بيتها.

 

وكان الفنان أحمد سعد، قد رزق مؤخرا بمولودة جديدة له، وظهر في فيديو من داخل غرفة العمليات حاملًا ابنته مريم وهو يؤذن في أذنها.

 

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مريم أحمد سعد

ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام وعلق عليه قائلا: "الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد.. اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير.

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