ماجدة الرومي تحيي حفلا في سلطنة عمان 17 أكتوبر المقبل

ماجدة الرومي، تحيي الفنانة ماجدة الرومي حفلا في سلطنة عمان خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويقام الحفل يومي 17 و18 أكتوبر، في دار الأوبرا السلطانية، ومن المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.

وأحيت النجمة ماجدة الرومي مؤخرا الذكرى الثالثة لـ الحادث الأليم الذي مرت به لبنان وهو انفجار مرفأ بيروت، وأطلقت أغنية جديدة حملت الطابع المأساوي التى أخلفه هذا الإنفجار وحملت الأغنية اسم “عندما ترجع بيروت”.

أغنية عندما ترجع بيروت

وتأتي أغنية “عندما ترجع بيروت” من كلمات الراحل نزار قباني وكتبها قبل أربعون عاما ومن إخراج شربل يوسف وتم تصوير الأغنية ما بين مصر ولبنان كما أن بها بعض المشاهد التي تم تصويرها داخل الجامعة العربية فى إشارة إلى أن حادث إنفجار مرفأ بيروت بمثابة كارثة وقعت على المنطقة العربية كلها وليست لبنان فقط.

ماجدة الرومي

الفنانة ماجدة الرومي ولدت في بلدة كفر شيما في لبنان، وأصلها من مدينة صور وهي ابنة عائلة موسيقية، حيث إن والدها هو حليم الرومي ووالدتها هي ماري لطفي مصرية من مدينة بورسعيد، وعاش والدها في بداية حياته في فلسطين وحقق نجاحا كبيرا هناك، قبل أن ينتقل إلى مصر ويلتحق بمعهد الموسيقى العربية وفي سنة 1950 التحق بمحطّة الشرق الأدنى للإذاعة العربية في بيروت.

وتعد الفنانة ماجدة الرومي من أبرز النجمات اللبنانيات وتأثرت منذ طفولتها بكبار نجوم الفن مثل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان وغيرهم.

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كانت انطلاقة ماجدة الرومي الفنية من خلال “إستديو الفن”، وهو من تقديم التلفزيون اللبناني، وبدأت بغناء أغنية “يا طيور” للفنانة الكبيرة أسمهان، وكان والد “ماجدة” رافضا لدخولها عالم الغناء وكان يرى أن العلم والدراسة قبل أي شئ.

وفي عام 1975 قدمت الفنانة ماجدة الرومي أغنيتها الخاصة الأولي والتي جاءت بعنوان “عم بحلم يا حلم لبنان” وهي من كلمات سعيد عقيل ومن ألحان الياس الرحباني.

وفي عام 1976 خاضت الفنانة ماجدة الرومي تجربة التمثيل للمرة الأولي من خلال مشاركتها في فيلم “عودة الابن الضال” للمخرج يوسف شاهين، وبرغم النجاح الذي حققه الفيلم إلا أنها فضلت التفرغ للغناء فقط.

وفي عام 1980 تم طرح أسطوانتها الأولى وتضمن عدة أغنيات وهما يا نبع المحبّة، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، عم يسألوني عليك الناس، وكلّ شيء عم يخلص



الحياة الشخصية لماجدة الرومي

وتزوجت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي من أنطوني دفوني لسنوات ثم انفصلت عنه وأنجبت منه ابنتين هلا ونور.



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