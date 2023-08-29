أزمة سارة زكريا في الساحل الشمالي، تحرك رسمي ضد مطربة "تيجي نتجوز في السر" بسبب الألفاظ الخارجة

تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة اللبنانية سارة زكريا محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حفلها الذي أقيم مؤخرا في الساحل الشمالي، وشاركها فيه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حيث رددت خلال الحفل عددا من الكلمات الخارجة.

هجوم الجمهور على سارة زكريا

وعقب تداول الفيديو الذي يظهر سارة زكريا وهي تردد كلمات خارجة، سادت حالة من الغضب لدى الجمهور، حيث اعتبره البعض إهانة للجماهير المتواجدة في الحفل.

نقابة الموسيقيين تعلق على الأزمة

من جانبها قررت نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي لها منع التعامل مع المطربة سارة زكريا وذلك لحين مثولها للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنقابة.

تعاون عمر كمال وسارة زكريا

وكانت سارة زكريا قد قدمت في وقت سابق ديو غنائي مع المطرب عمر كمال في أغنية "يا بيبي".

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الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

من هي سارة زكريا؟

سارة الزكريا هي مطربة لبنانية صاعدة تتبع نوع معين من الأغاني يلفت الانتباه، حيث تصدر الأغاني الخاصة بها وتنشرها على قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومن ثم وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتهرت سارة زكريا بالأغاني ذات الطابع الشعبي، ومن أبرز أغانيها: "الله يهدك جبلهم، تاج الماس، يد التلج عالكاس، لا ترحلي وتدللي، تيجي نتجوز بالسر".