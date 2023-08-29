بلومبرج تكشف سبب توسيع بريكس وأهم المخاوف المتوقعة مستقبلا

اعتبرت شبكة أمريكية، أن قرار توسيع مجموعة بريكس، دليل على فشل قيادة الولايات المتحدة، والرغبة في إيجاد نظام دولي بديل لما هو قائم.

بلومبرج ترصد أسباب توسيع بريكس

وقالت وكالة "بلومبرج" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن توسع مجموعة بريكس، بضم 6 دول جديدة، يؤكد الطلب المتزايد على إيجاد بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الغرب، ويشهد أيضا على فشل قيادة الولايات المتحدة.

وتابعت الوكالة في تقريرها على توسع بريكس، أن "الرغبة المتزايدة في إيجاد بديل للنظام الدولي القائم أمر مهم في حد ذاته، ويدل على فشل قيادة الولايات المتحدة".

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بريكس، فيتو

وأشارت بلومبرغ، إلى أن قرار المجموعة التوسع بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات قد يؤدي إلى زيادة عدد التناقضات داخلها وتعقيد التنسيق.

وأضافت أن الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل كانت لديها منذ البداية شكوك حول توسع مجموعة بريكس، ولم ترغب في أن تتحد المجموعة بشكل أكثر شدة ضد الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع الكبار.

رغبة أعضاء بريكس في تغيير النظام الدولي

واعتبرت الشبكة، أن القرار الذي تم اتخاذه في قمة جنوب أفريقيا بتوسيع مجموعة بريكس، قد يشير إلى الرغبة في تغيير النظام الدولي الحالي.

وتابعت، على الرغم من خلافات المجموعة، إلا أنه يبدو أن دول بريكس الـ11 متفقة على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تلبي مصالحها بالشكل المطلوب.

وعقدت قمة بريكس، الأخيرة في جوهانسبورج بين يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب أفريقيا، وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا فيها لافروف، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.

وخلال قمة بريكس، وجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا للأرجنتين للانضمام إلى "بريكس"، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتبارا من 1 يناير المقبل.